體育署長下台是「慣例」？　他揭：今天我擋子彈　明天你讓我好做事！

▲東奧選手被塞經濟艙風暴，今（20日）傳出體育署長張少熙已自請處分下台。（圖／資料照／體育署提供）

記者潘姿吟／台北報導

東奧選手被塞經濟艙風暴，今（20日）傳出體育署長張少熙已自請處分下台。針對此事，體育圈人士指出，「必須要通盤檢討整體制度上的問題，若只是一位署長下台，對體育改革不會有任何幫助！」

以體育署長的任命來說，其來源是根據教育部體育署組織法的規定，大大限制了體育署署長的資格，必須是簡任第13職等至第14職等，必要時甚至需要比照大學校長之資格聘任。

這表示，體育署署長都是從各大專院校或老師借調而來，一但期滿卸任回歸學校，日後還是可能會需要體育署的資源與補助。

一位大學體育系講師提到，「沒有一任體育署長敢大刀闊斧，通常，署長不會太刁難組長、科長級的同仁，才能避免日後難做事。」

而體育署前約聘僱員工H小姐更是指出體育署內部存在著「今天我幫你擋子彈，明天你讓我好做事！」的默契。

因此，體育圈戲稱體育署都是「近親交配」，也因為原始制度的不健全，才會傳出，「署長怎麼換都無助於體育改革！」

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▲體育圈戲稱，體育署大樓內的奧會、協會、體育署每一個單位，都是「近親交配」。（圖／翻攝自體育署臉書）