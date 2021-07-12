「有人」故意擋路！　律師怒轟：「網協」刻意讓謝淑薇失去奧運資格！

▲謝淑薇獲得溫網雙打冠軍卻無法為國爭光打奧運一事，冒出陰謀論。（圖／CFP）

記者潘姿吟／台北報導

網球女將謝淑薇成為溫網女雙第8位的3冠后，可惜因為門檻問題與東奧無緣。對此，中華民國網球協會出面澄清，有極力幫謝淑薇爭取名額，並直指因謝未參加滿2次聯邦盃，即便只有出賽1次，也沒有辦法取得奧運資格。

對此，律師詹晉鑒仔細比對國際網總的奧運參賽規定與中華民國網球協會的相關公告，在臉書發文指出：「根據奧會參賽資格規定，如果2020年謝淑薇有出戰對印尼的聯邦杯，那麼至少有參賽1次，雖然尚未達出賽2次的標準，但權責單位『網協』，應該是可以行使自由裁量，讓有參加過奧運會的謝淑薇報名奧運。」

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也就是說，謝淑薇進軍東京奧運的基本門檻必須連過兩關：第1、2020年要打聯邦杯，取得1次參賽標準；第2、由網協經裁量後幫謝淑薇報名。

詹晉鑒認為，網協的做法卻是讓謝淑薇連一次參賽聯邦杯的機會都沒有，甚至還省了動用裁量的權利。因此，詹晉鑒強烈懷疑，謝淑薇應該是在網協與中華隊總教練的「刻意安排」下，失去了參加奧運的資格。

批踢踢Tennis版網友DREW則在查證過聯邦盃網站後，提出陰謀論，「因為今年確實奧運參賽者裡面，有兩個選手並沒有達到『4年間必須參加2次聯邦盃』的標準，一個是Elena Rybakina、只打過一次FC；一個是Paula Badosa、她更是一次都沒打過，但這兩位今年都各自為哈薩克與西班牙參加奧運。」

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