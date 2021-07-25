「盧彥勳把生涯最後一戰獻給台灣」　賴清德感動：台灣的驕傲

▲東奧中華網球隊，盧彥勳生涯最後一次出戰。（資料照／體育署提供）



記者陶本和／台北報導

我國奧運「五朝元老」盧彥勳25日出戰東奧列男單第4種子、世界排名第5的德國好手澤瑞夫 （Alexander Zverev），最終以1：6、3：6出局。對此，副總統賴清德在臉書表示，盧彥勳選擇將網球生涯的最後一場比賽，獻給台灣代表出戰東京奧運，「謝謝你，台灣的驕傲！」

堪稱運動迷的賴清德中午透過臉書表示，台灣代表隊五屆元老盧彥勳，今天完成他在網壇的最後一役，非常感謝他五度代表國家爭取榮耀。

賴清德說，他記得在溫布頓進入八強時，盧彥勳手指著望向天空，告訴在天上的父親「我做到了」，那一刻令人動容。

賴清德表示，盧彥勳的父母在市場當雞販，盡一切可能支持孩子的夢想，父親過世後，他的媽媽和哥哥盧威儒，陪著他征戰各國，克服重重困難，創下台灣史上最佳的男子網球第33名的世界排名，也是亞洲繼1995年松岡修造後第一位進入溫布敦八強的亞洲選手，「台灣一哥」的美名實至名歸。

對於今天的比賽，賴清德說，盧彥勳頂著烈日，雖遇強勁對手，仍奮戰到底，盧彥勳曾說「我不能輸給我自己，只好全力以赴！」賴清德表示，他要借來勉勵在場上奮戰的每一位台灣選手，「在場上不要輸給自己，努力的汗水就是你最好的微笑」。

最後，賴清德說，盧彥勳選擇將網球生涯的最後一場比賽，獻給台灣代表出戰東京奧運，「謝謝你，台灣的驕傲！」