體育署長請辭有反效果？　國家隊教練點名「關鍵人」握35億預算

▲體育署一向以競技運動組為尊，而競技運動領域的範疇，掌握權力的是目前的副署長洪志昌。 （圖／資料照／記者陳明仁攝）

記者潘姿吟／台北報導

東奧選手被塞經濟艙風暴，今（20日）傳出體育署長張少熙已自請處分下台。針對此事，體育界人士表示，「體育署署長請辭不會帶來好的結果！」因為這意味著，署長都請辭了，對體育署行政能力的檢討，可能就此打住了。

一位前國家隊教練A說：「換幾個體育署長也沒用！因為在台灣的體育署，一向以競技運動組為尊，而競技運動領域的範疇，掌握權力的是目前的副署長洪志昌！」這裡所說的「權利」，其實就是「錢」。

根據體育署「110年度預算案」資料，運產基金中的「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫」，預算高達33億元；另外，還有1.7億元的公務預算。

▲體育署「110年度預算案」資料。（圖／翻攝自體育署）

據了解，曾經任職於台北市立體育場管理員、組長、秘書的洪志昌，自民國89年就進入體育署，從行政院體育委員會時期，擔任競技處副處長、國家運動訓練中心主任，到後來的教育部體育署競技組副組長與組長，由於長期在競技運動領域，與體總、奧會、各單項協會交好。

另一位前國家隊教練B則直指洪志昌長年一手把持競技組，即便在升任副署長後，子弟兵藍坤田接任競技組長、再加上莫逆之交國訓中心執行長李文彬，都只能根據洪志昌的意志，延續過往的慣例做事，體育界才會傳出這樣的聲音：「換幾個體育署長，對體改都沒幫助！」

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▲原競技運動組組長洪志昌（右）升任體育署副署長後，由競技運動組藍坤田（左）接任組長。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）