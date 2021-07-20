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錢櫃大火6死97傷！任林森店消防管理人　練台生：被起訴後才知道

▲錢櫃大火案開庭，練台生、翁姓店長、王姓工頭出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲錢櫃大火案北院20日視訊開庭，練台生認為施工包商應為意外負責，他平時少管公司，也沒辦法掌握每個細節。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

錢櫃KTV台北林森店於2020年4月間的大火，造成6人死亡、97人受傷，部分大樓現場至今仍在封鎖，董座練台生也挨告過失致死及過失傷害罪，北院20日開庭，練台生表示，這起意外應由關閉大樓消防系統的王姓包商負責，至於自己被登記為林森店的消防管理人，他則說是「被起訴以後才知道」。

練台生表示，錢櫃體制龐大採分層管理，他平時很少管公司的事，造成本次意外的電梯工程，他只審過預算，對於施工的進程並不了解，而雖然消防計畫書上蓋有他的章，但他「沒蓋過章」，應是授權代行，大樓的消防系統也委由合格廠商負責維護。

練台生認為，店主管平時營運不會去關消防系統，只有在出現異常時，才會請廠商來維護，而火災發生時消防系統沒做動，正是因為施工的王姓包商，在明明說好分層施工下，卻貪圖便宜將整棟大樓消防關閉釀禍，至於包商說消防系統不能單關一層，也是在亂講，要求傳喚相關廠商作證。

律師表示，練台生是法人指派的公司代表，錢櫃公司規模龐大，他作為負責人不會管到每個細節，且火災也不是他造成的，應不涉犯失火罪，至於公司也是分層負責，本件意外應由實際施工的人負責，而不是由對外代表公司的練台生承擔，而雖然練台生應無刑事責任，卻也本於負責人身份勇於承擔，積極與受害民眾及家屬和解；另外，律師要求解除部分案發現場的封鎖，檢察官在確認練台生一方對火災肇因無意見後，表示將與偵辦檢察官討論。

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