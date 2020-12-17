錢櫃大火6死…練台生8千萬和解不認罪　再遭限制出境出海8個月

記者羅志華／台北報導

錢櫃KTV台北林森店於4月間一場大火，造成6人死亡、97人受傷，檢方依過失致死等罪，起訴董座練台生等人，北院17日開庭，練台生否認犯罪，律師表示，公司已與6名罹難家屬和解，傷者也只剩20人還在談，和解金額更已高達8000萬元，請求對練台生解除限制出境、出海。合議庭認為，練台生犯罪嫌疑重大、有逃亡可能，裁定自12月17日起，限制出境、出海8月。

▲練台生否認犯罪，律師表示已積極和解，希望解除限制出境、出海。（圖／記者羅志華攝）

錢櫃於4月26日施工期間，廠商為工具充電時起火，不料大樓消防警報竟被關閉，導致灑水器、廣播等7大救命設備毫無反應，客人歡唱到一半，驚見走廊濃煙密布，才發覺事態不妙。

▲錢櫃林森店翁姓店長否認犯罪，認為已委由專業公司負責消防維安，已無安全注意義務 。（圖／記者羅志華攝）

北院17日開庭，傳喚王姓工頭、翁姓店長，以及錢櫃董座練台生；翁姓店長否認犯罪，律師表示，錢櫃平時就委由專業公司負責消防維安，施工時還又找了一家來幫忙，對安全已無注意義務；王姓工頭則表示，「該負責的，我不會逃」，但律師剛接受委任，表示會與王談談，再決定是否認罪。

▲王姓工頭表示，該負責的不會逃，對限制出境、出海沒意見。（圖／記者羅志華攝）

3人遭法院限制出境、出海即將到期，法官詢問3人意見，王、翁皆無意見，而練台生的律師認為，練事業、家人都在台灣，更積極與受害人和解，無逃亡可能，但合議庭評議後，認為本案情節重大，3人涉有重嫌、有逃亡可能，裁定再限制8月。

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