「請去火場體會等死！」受害者控錢櫃不道歉　消基會團訴求償4千萬

▲受害者與消基會提團體訴訟，要求求償近4千萬。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北林森北路錢櫃KTV去年4月發生大火，造成6人死亡，54人送醫，歷經8個多月，消基會與受害人今（20日）上午前往台北地方法院遞狀，並提出團體訴訟，並向錢櫃、迪廣公司、練台生及5名員工、王姓工頭等要求求償39,722,194元。受害者憤怒指出，至今沒有人向他們道歉負責，要求法律還他們公道。

消基會董事長黃怡騰認為，錢櫃KTV採取24小時營業模式，經營者練台生及員工等5人，應隨時注意巡視並維持（護）相關消防安全設備持續之正常運作，以及檢查相關防火避難設施狀態，藉以確保顧客、上班勞工等相關場所使用者之生命、身體安全。

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▲消基會董事長黃怡騰等人，今日上午前往台北地方法院遞狀。（圖／記者崔至雲攝）

本次提告對象包括法人迪廣公司、錢櫃公司、企業經營者練台生及5名員工，以及工程行王姓負責人，應連帶賠償新台幣3047萬6752元。另外，迪廣、錢櫃公司應連帶給付3倍懲罰性賠償金924萬5442元，合計3972萬2194元。

一名受害者指出，錢櫃從頭到尾都沒有釋出想道歉意願，提出的和解條件更是讓人無法接受。例如，給予輕傷者關懷慰問金6000元，他氣到跟對方表示，「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺。」

▲受害者指出，錢櫃從頭到尾都沒有釋出想道歉意願，提出的和解條件更是讓人無法接受。（圖／記者崔至雲攝）

一名廖姓受害者回憶起當天狀況，當日到院有意識昏迷、呼吸衰竭，遭醫院發出病危通知狀況；蔡姓消費者和張姓消費者後續診斷有類巴金森症候群，到現在仍持續就診於不同科別，並有不同的併發症產生(手抖、癲癇、行動不便、容易跌倒)；因此，蔡先生成為本次求償金額最高的主張者，他的求償金額高達10,497,012元。本次20名受害消費者求償金額，依病情及後續醫療與復原狀況的不同，求償金額分別從5萬5千480元至10,497,012元不等。

▲消基會董事長黃怡騰等人，今日上午前往台北地方法院遞狀。（圖／記者崔至雲攝）

黃怡騰指出，民法第184條第1項前段、第2項及民法第185條規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」、「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」本案中，被告九康王姓負責人因其疏失引發火勢，並與被告練台生、翁姓員工等5人之過失交互作用致生嚴重火災事故，依法應連帶負損害賠償責任。

