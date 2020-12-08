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消防安檢合格攏是假？！KTV惡火害命後　學者呼籲導入第三方代管監控

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▲▼林森錢櫃火警現場照。（圖／消防局提供）

▲今年4月，錢櫃林森店的一場大火奪走6條人命，事發至今已超過半年，在消防安檢上該如何改進，大葉大學消防安全學程兼任教授何岫璁呼籲，應有第三方管理機制。（圖／消防局提供）

社會中心／台北報導

台北市錢櫃林森店在今年4月發生大火，不幸奪走6條人命，重大公安事件燒出營業場所的消防安檢問題，北市政府消防局在事後大動作展開消安檢查，政府和民代也都說要檢討改進相關制度，更拋出修正《北市火災預防自治條例》強制管理業者不得任意關閉消防設備，避免釀災。事故發生超過半年，大葉大學消防安全學程兼任教授何岫璁呼籲，業者動態違規難以稽查，建議導入防災監控系統，透過第三方訊號代管，不僅可維護公共安全，也提升行政效率。

在正常情況下，發生火警時，消防受信總機會發出巨大警示聲，且連動區域廣播警報系統，透過警鈴聲響通知民眾盡快疏散，然而，錢櫃林森店惡火悲劇卻被踢爆5大消防安全設備全被關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器及廣播都被關掉，與電梯施工有關，才導致嚴重傷亡；對此，台北市議員游淑慧、徐巧芯、羅智強等人曾召開記者會，針對特殊營業或公共場所提案修改《台北市火災預防自治條例》。

▲▼游淑慧等人召開「亡羊補牢，台北應該這麼做！」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議游淑慧等人召開記者會提出具體建議。（圖／資料照，記者楊亞璇攝）

游淑慧認為，在檢查時打開火災授信總機，一走就關掉，她相信這是業者的常態性作法，因為她自己也曾在KTV遇到警鈴響，服務生解釋是誤響，關了警報系統就好；因此，她提出兩點具體建議，火災受信總機必須加入自動連線機制，從遠端連線24小時監控，只要出現訊號異常，監控人都會看到警示，另多加一道功能，人為關閉或機器故障，都應該即時確認，即使業者關閉，仍會啟動；其次，應裝設119火災通報裝置，當火災發生感應時，自動通報消防機關。

▲▼台北中山區林森錢櫃大樓火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼警消重新勘查現場，發現火警受信系統並未連動區域廣播，造成火警發生沒有廣播。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警消重新勘查錢櫃林森店火警現場，發現火警受信系統並未連動區域廣播，造成火警發生沒有廣播。（資料照。上圖／記者黃彥傑攝、下圖／記者邱中岳翻攝）

事實上，消防署早於民國90幾年時就有相關指導綱領，特殊場合應優先裝置119火災通報裝置，不過該建議僅列優先指導，未強制執行，消防法也沒有規定與裁罰，在錢櫃林森店大火事件後，《台北市火災預防自治條例》已研擬修訂增加第14條。而北市府亦邀請專業委員成立檢討會議，何岫璁受邀參與會議時特別有感觸，他說，政府人力資源有限，不可能隨時確認所有營業場所的消防系統實際使用狀況，導致常常發生店家在安檢後關閉火警警報、撒水系統或避難器具被遮蔽，甚至防火門上鎖、防火區劃破壞等動態違規。

換言之，即使場所屢次安檢和稽查合格，恐怕也不算真的安全，消費者可能身陷「檢查合格」但防護空窗卻不自知。「如果有第三方管理機制，業者的消防總機被關掉就會被記錄，還有哪個業者敢隨便關閉？」，何岫璁認為透過第三方訊號代管機制，透過遠端監控火警受信總機等消防安全設備，可望遏止業者僥倖的「偽合格」心態。

何岫璁指出，歐美國家已有運用第三方管理的經驗，透過第三方管理進行訊號的記錄、儲存、統計分析，再傳給消防主管機關，方便就法規政策進行管理，也能降低火災預防管理的人力和資源負擔；前端做好建築物的防災監控管理，將消防設備訊號送到官方的資料庫，當火災發生時，就能做到科技救災，協助消防主管機關在救援時掌握現場狀況，啟動排煙設備、分配救援人力，作為救災決策時的輔助，可提高效率，搶救更多寶貴的生命，降低災害損失。

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