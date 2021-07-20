創新板、戰略新板開版　蘇貞昌：縮短資本市場台下10年功辛苦歷程

▲蘇揆今天上午出席台灣創新板、戰略新板聯合開版典禮。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣創新板、戰略新板20日正式開板，行政院長蘇貞昌上午出席聯合開板典禮時表示，希望透過放寬相關規定及鬆綁法規等作為，縮短我國創新產業及資本市場須經「台下10年功」的辛苦歷程，使創新產業早日發揚光大、蓬勃發展。

蘇貞昌說，資本市場是國家經濟的櫥窗，過去多任總統候選人的政見是股市上萬點，自總統蔡英文上任以來，不但股市上萬點已達1300多天，上週更突破1萬8千多點，這是蔡英文領導與國人的共同努力，才能在舉世滔滔、疫情險峻的此時此刻，使台灣逆勢成長，突破萬難，讓世界驚豔。

蘇貞昌表示，台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心為提供創新產業更好的投資環境，一起努力聯合開板並勇敢突破，而舞台的背板所寫的「台灣創新板、戰略新板」，也正是政府要扶植創新產業的經濟戰略及做法。

蘇貞昌說，如同備戰奧運的選手「台上10分鐘，台下10年功」，選手經長期的訓練與努力以爭取佳績，而資本市場及創新產業要發展則需縮短其「台下10年功」的時間，政府該做的事，就是透過放寬相關規定、鬆綁法規、加速財務審核等，讓需要的、有潛力的產業，能在聯合開板後有更好的投資環境跟條件，使其早日發揚光大、早日蓬勃發展。

▲蘇貞昌（中）出席台灣創新板、戰略新板聯合開版典禮。（圖／行政院提供）