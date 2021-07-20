該加訂商務艙就加　蘇貞昌抱歉「很不會安排」：最不該的是官員坐進去

記者陳家祥／台北報導

東京奧運台灣代表團選手昨出發，但卻爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」的爭議。對此，蘇貞昌20日表示，就算立意再怎麼良善，都要跟選手一個一個說明，取得選手的諒解跟同意，「如果不能，該另外訂飛機商務艙就該訂，最不該的是官員不應該坐進去商務艙」。

蘇貞昌表示，總統和我都不可能還去看飛機的座次表，不過發生這種事，總統和我在第一時間誠摯的道歉。我也特別打給戴資穎，她說其他都還好。

蘇貞昌說，從蔡總統上任以來，為了讓台灣體育選手更好環境，真的用盡心力，編了60幾億整建左營訓練中心，為了這次東奧，也客製化為每位選手服務，包括教練、陪練員、按摩師，都做最好的安排。

這次不只是商務艙，甚至包下整架飛機，原本一切美好，真沒想到，因為要配合相關規定，要是有任何一個人確診，前後左右選手就不能參賽，所以他們把選手排在比較寬的地方，「就算再怎麼立意良善，都要跟選手一個一個說明，取得選手的諒解跟同意」。

「如果不能，該另外訂飛機商務艙就該訂，最不該的是官員不應該坐進去商務艙。」蘇貞昌說，他非常痛心，也誠摯向選手與國人同胞致歉，這樣的安排不對，「我們對不起，很不會安排」。

至於相關官員的責任，蘇貞昌說當然要負責任，但現在正在前線打仗，要全心全意爭取勝利，希望國人幫選手加油、取得最好成績。另外，體育署官員則是都住在選手村。