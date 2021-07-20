海巡高官受訓看A片！虧女學員：剖腹產才能繼續爽　記過後竟爽退休

▲海巡北機隊視察受訓看A片虧女學員「剖腹產才能繼續爽」，今記過2次爽退休，圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《鏡周刊》報導，海巡署艦隊分署在2020年10月間，指派北部機動隊視察吳正南前往海軍技術學校，參加「109年直升機進場管制官班」訓練，沒想到吳男認自己非軍職出身，受訓期間大喇喇不遵守出勤規定、甚至擅自跳過晚點名，上課遲到早退或拿色情片出來看，甚至趁用餐時間騷擾其他海、空軍受訓女學員，問人家要不要當其女朋友？

根據報導，吳員甚至當著受訓女學員面前發表謬論：「剖腹產才能繼續爽」，荒腔走板言行惹惱海巡署艦隊分署高層。艦隊分署得知後，立刻派人調查，並對吳正南記過2次，改調南部機動隊澎湖第8海巡隊屏東艦。

▲海巡署艦隊分署去年開設直升機進場管制官班、卻傳出吳姓視察在課堂上看A片騷擾女學員。（圖／ROC CGA）

海巡署署本部20日下午發表嚴正聲明：表示將對北機隊視察吳正南祭出嚴懲，除了依規定記過兩次外並主動調離現職，並要求主管加強對吳員的考核監督。

艦隊分署指出：北部地區機動海巡隊前視察吳正南在2020年10月12日至同年11月6日期間參與友軍單位訓練，受訓過程中經常談論「涉黃」等不當議題，干擾其他學員上課，且對施訓單位生活規範配合度低，嚴重影響海巡機關形象與聲譽。

艦隊分署接獲舉報後，立刻對吳員失序行為進行調查，考量吳員違紀事證明確，影響海巡機關形象甚鉅，除依規定記過二次，並主動調離現職，要求主管加強考核及監督；雖然海巡署把吳正南調往偏遠的南部機動隊澎湖第8海巡隊，懲處不可謂之不重，但上有政策下有對策，吳正南直接申請提早退休，且經核准將於今年8月2日退休，目前都在請補休假根本不用到澎湖海巡隊服勤。

吳正南荒腔走板言行也引發海巡署眾多同仁私下抨擊：有基層指出吳姓視察言行，根本已經觸犯性騷擾防治法、且吳姓視察是關務署體系文官出身，目前已經累升到薦任9職等，等同於海巡軍官中校同等級官階；吳員受訓期間上課看A片、擅自搭訕女同事並發表侵害性別的不當話語，僅以「言行不當」獲致提早退休，他身為公職文官的專業操守及法律責任難道都不用追究？

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