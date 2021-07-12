網路販售「非法農藥」最高罰500萬　968個賣場違規下架

▲防檢局指出，本案賣家共8人到案後均坦誠不諱，最高可罰500萬元。（圖／海巡署彰化查緝隊提供，下同）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（12日）表示，海巡署偵防分署彰化查緝隊日前在彰化地檢署指揮下，偵查數起疑似網路販售非法農藥案件，經交叉比對及地毯式清查金流，破獲網路販售來自大陸未經核准輸入的偽農藥案件。本案賣家共8人到案後均坦誠不諱，將面臨最重5年以下有期徒刑及最高500萬元以下罰金。

防檢局進一步說明，該些來自大陸的偽農藥，經檢驗後含有農藥有效成分，其有效成分含量、其他成分及產品特性均未經審查核准，對農藥使用者、農產品消費者、及環境安全性均可能造成重大不良影響。

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防檢局表示，農藥的使用關係到農民與消費者的安全，農藥核准登記的審查程序必須十分謹慎，為配合農民保護作物防治病蟲害的需求，國內農藥業者依規定生產或輸入核准登記的成品農藥，民眾若有防治病蟲草害之需求，可至領有合法農藥販賣業執照之零售店實名購買，必要時，也可先向各地區農業試驗改良場所或派駐農會、公所之儲備植物醫師諮詢，以保障用藥安全。此外，農委會已於110年7月1日推動農藥購買實名制，農友用藥安心也更有保障。

▲防檢局呼籲，別在網路訂購或販售。

防檢局指出，自110年4月1日起啟動「查緝非法農藥專案」計畫，聯合檢、警、調、海巡及各縣市政府，全面啟動加強查緝製造、加工、輸入、販賣或使用非法農藥等不法行為，其中亦包含網路販售偽農藥。防檢局為阻斷透過網路販賣偽農藥，近年來持續執行網路查蒐工作，110年至6月底止已與臉書、蝦皮等電商平台合作成功下架968個網路違規銷售偽農藥賣場，截斷其販售途徑。依據農藥管理法規定，如違法輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上，500萬元以下罰金。

防檢局副局長鄒慧娟受訪強調，農藥販售須符合農藥管理法之規定，在網路販售平台刊登、販售或訂購未核准輸入之農藥害人害己，一旦查獲將移送法辦，違規品沒入銷燬，呼籲大家別在網路訂購或販售。