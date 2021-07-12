　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網路販售「非法農藥」最高罰500萬　968個賣場違規下架

▲海巡署彰化查緝隊破獲販售非法偽農藥。（圖／海巡署彰化查緝隊提供）

▲防檢局指出，本案賣家共8人到案後均坦誠不諱，最高可罰500萬元。（圖／海巡署彰化查緝隊提供，下同）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（12日）表示，海巡署偵防分署彰化查緝隊日前在彰化地檢署指揮下，偵查數起疑似網路販售非法農藥案件，經交叉比對及地毯式清查金流，破獲網路販售來自大陸未經核准輸入的偽農藥案件。本案賣家共8人到案後均坦誠不諱，將面臨最重5年以下有期徒刑及最高500萬元以下罰金。

防檢局進一步說明，該些來自大陸的偽農藥，經檢驗後含有農藥有效成分，其有效成分含量、其他成分及產品特性均未經審查核准，對農藥使用者、農產品消費者、及環境安全性均可能造成重大不良影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢局表示，農藥的使用關係到農民與消費者的安全，農藥核准登記的審查程序必須十分謹慎，為配合農民保護作物防治病蟲害的需求，國內農藥業者依規定生產或輸入核准登記的成品農藥，民眾若有防治病蟲草害之需求，可至領有合法農藥販賣業執照之零售店實名購買，必要時，也可先向各地區農業試驗改良場所或派駐農會、公所之儲備植物醫師諮詢，以保障用藥安全。此外，農委會已於110年7月1日推動農藥購買實名制，農友用藥安心也更有保障。

▲海巡署彰化查緝隊破獲販售非法偽農藥。（圖／海巡署彰化查緝隊提供）

▲防檢局呼籲，別在網路訂購或販售。

防檢局指出，自110年4月1日起啟動「查緝非法農藥專案」計畫，聯合檢、警、調、海巡及各縣市政府，全面啟動加強查緝製造、加工、輸入、販賣或使用非法農藥等不法行為，其中亦包含網路販售偽農藥。防檢局為阻斷透過網路販賣偽農藥，近年來持續執行網路查蒐工作，110年至6月底止已與臉書、蝦皮等電商平台合作成功下架968個網路違規銷售偽農藥賣場，截斷其販售途徑。依據農藥管理法規定，如違法輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上，500萬元以下罰金。

防檢局副局長鄒慧娟受訪強調，農藥販售須符合農藥管理法之規定，在網路販售平台刊登、販售或訂購未核准輸入之農藥害人害己，一旦查獲將移送法辦，違規品沒入銷燬，呼籲大家別在網路訂購或販售。

ET快訊
快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺社區門口　妻見屍崩潰
快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗死因出爐
他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤　BNT貨再晚到1個月
北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動
人妻多次偷吃懷孕！　小王「表兄弟」互推：不是我的
撞擊畫面曝！18歲美髮妹無照騎車慘死　父母離異家境清寒
名單出爐！台中逢甲等13處夜市明復業　學校操場也開放
正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　遭掐脖二度性侵
快訊／警界高層異動！北市警局長人選出爐　蔡蒼柏接中市警局長
疫期在家16歲少女突懷孕！　孩子父竟是12歲弟
信用卡額度只有1000！　網全笑歪：比拒辦卡還羞辱人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

網路販售「非法農藥」最高罰500萬　968個賣場違規下架

直擊「醫護運送高危檢體」　網揪1點鼻酸：真的辛苦了

竹山紫南宮香客和借還金驟減8成　堅持拒絕微解封：不差2個禮拜

名單出爐！台中逢甲、捷運總站等13處夜市明復業　學校操場也開放

桃園副市長傳接任華航董事長　鄭文燦：錯誤訊息！

遊覽車輪胎驚見「鳥巢+雛鳥」　疫情時代觀光業有多慘秒懂

中正紀念堂、國父紀念館13日開放　恢復三軍儀隊禮兵交接

學校等室內場所要恢復開放等何時　陳其邁曝2關鍵條件！

冬山河親水公園有礁溪美人湯　地下800m挖到50℃碳酸氫鈉泉

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

網路販售「非法農藥」最高罰500萬　968個賣場違規下架

直擊「醫護運送高危檢體」　網揪1點鼻酸：真的辛苦了

竹山紫南宮香客和借還金驟減8成　堅持拒絕微解封：不差2個禮拜

名單出爐！台中逢甲、捷運總站等13處夜市明復業　學校操場也開放

桃園副市長傳接任華航董事長　鄭文燦：錯誤訊息！

遊覽車輪胎驚見「鳥巢+雛鳥」　疫情時代觀光業有多慘秒懂

中正紀念堂、國父紀念館13日開放　恢復三軍儀隊禮兵交接

學校等室內場所要恢復開放等何時　陳其邁曝2關鍵條件！

冬山河親水公園有礁溪美人湯　地下800m挖到50℃碳酸氫鈉泉

菠蘿麵包超過1KG？　膽小生物縮一團「半夢半醒上磅秤」體重曝光

統一樂天主場賽事轉播資訊懶人包　備戰東奧日職打到14日

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

【廣編】鳳鳴雙學園、活氧概念宅　全年齡世代的健康新聚所

宋江前女友＋無害男二出現！《無法抗拒的他》跳脫原著收視回升

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

王力宏「直播刮鬍」65萬人看！滿嘴落腮鬍沒了…粉絲激動：秒變帥哥

終身癱瘓貓「入所8百天」窩冰冷鐵籠　他心碎：沒人願意看牠一眼

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

他轟蔡政府意識形態卡疫苗！為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

他質疑郭董疫苗「買貴了」　鄉民噓一排：關你X事

聖光女子找待用餐…哽咽塞萬元！

6確定清零淨土曝！三級再延長？　醫：趕緊想一想吧

醫提醒8個地方　 病毒污染最嚴重

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

疫苗何時輪到你？40歲以上「最快這個月」能打到

莫德納恐心肌炎　蒼藍鴿曝好發族群時間

胖老爹上榜！北市稽查外送平台合作餐飲「12家不合格」

謝淑薇拿冠軍不能打奧運！　鄉民罵：笑死各國

今增23本土「分佈6縣市」　新北市10例最多！

更多熱門

相關新聞

防檢局承諾助「全台獸醫師」優先打疫苗

防檢局承諾助「全台獸醫師」優先打疫苗

全台獸醫師約有5000人，動團6月1日呼籲政府應將高風險職業列為「優先疫苗施打對象」，始終得不到任何回應，動團表示，這件事在同溫層被罵翻天，7月5日再對外呼籲，原今（7日）下午1點半要前往指揮中心抗議，但防檢局回應會爭取，因此暫緩。

獨／遭爆高壓管理釀出走潮　海巡偵防分署長回應了

獨／遭爆高壓管理釀出走潮　海巡偵防分署長回應了

台灣爆首例「黃喉貂」感染狂犬病！

台灣爆首例「黃喉貂」感染狂犬病！

東港華僑市場附近海域遭棄死豬　排除非洲豬瘟感染

東港華僑市場附近海域遭棄死豬　排除非洲豬瘟感染

軍規橡皮艇突擊台中港？

軍規橡皮艇突擊台中港？

關鍵字：

防檢局海巡署彰化查緝隊非法農藥案件大陸偽農藥

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

5年前預言「福原愛較有問題」

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面