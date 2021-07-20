上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員：要不要當我女友？

▲吳正南在受訓上課時看色情片，還播出淫聲浪語。



圖文／鏡週刊

海巡署艦隊分署去年10月間，指派北部機動隊視察吳正南前往海軍技術學校，參加「109年直升機進場管制官班」訓練，沒想到吳男認為自己是警職，不是軍職，竟不遵守校方規定擅自跳過晚點名，上課遲到早退或拿色情片出來看，甚至趁用餐時間騷擾其他海、空軍受訓女學員，問人家要不要當其女朋友，一連串脫序行為讓軍方大為光火。艦隊分署得知後，立刻派人調查，並對吳正南記過2次，改調南部機動隊澎湖第8海巡隊屏東艦。

海巡署近年積極推動直升機與巡防艦組合作業，盼使巡防艦擔任搜救現場平台，供直升機救難時，能將獲救人員安置附近巡防艦上，爭取救援時效，或在直升機於海上執勤時，出現油料不足、機件故障情況時，能緊急降落，因此每年都會派員前往海軍技術學校參加直升機進場管制官班訓練，希望海巡人員結業後，能具有在視距外，以無線電及雷達引導直升機至巡防艦上空，並管制附近空域，維護飛航安全的能力。

最近一梯次訓練課，海巡署指派艦隊分署北部機動隊視察吳正南參訓，吳原為基隆關稅局艙面佐理員，2000年間行政院海巡署成立後移撥海巡，2018年海巡署改隸更名海洋委員會升任新職。

▼海巡署近年積極派員參加直升機進場管制員訓練班，裨益軍方、搜救系統直升機合作能力。



誇張的是，吳正南受訓上課時，常常無精打采，有時更精神不濟到直接趴在桌上睡覺，被叫醒後還繼續睡，偶爾幾次精神比較好，他也沒閒著，會拿手機出來觀賞色情片，並當眾播出淫聲浪語，經過提醒也沒有將影片關閉，只是將音量降低，態度十分惡劣。

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