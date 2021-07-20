　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員：要不要當我女友？

吳正南在受訓上課時看色情片，還播出淫聲浪語。

▲吳正南在受訓上課時看色情片，還播出淫聲浪語。

圖文／鏡週刊

海巡署艦隊分署去年10月間，指派北部機動隊視察吳正南前往海軍技術學校，參加「109年直升機進場管制官班」訓練，沒想到吳男認為自己是警職，不是軍職，竟不遵守校方規定擅自跳過晚點名，上課遲到早退或拿色情片出來看，甚至趁用餐時間騷擾其他海、空軍受訓女學員，問人家要不要當其女朋友，一連串脫序行為讓軍方大為光火。艦隊分署得知後，立刻派人調查，並對吳正南記過2次，改調南部機動隊澎湖第8海巡隊屏東艦。

艦隊分署認為吳正南言行不檢，影響機關形象。

海巡署近年積極推動直升機與巡防艦組合作業，盼使巡防艦擔任搜救現場平台，供直升機救難時，能將獲救人員安置附近巡防艦上，爭取救援時效，或在直升機於海上執勤時，出現油料不足、機件故障情況時，能緊急降落，因此每年都會派員前往海軍技術學校參加直升機進場管制官班訓練，希望海巡人員結業後，能具有在視距外，以無線電及雷達引導直升機至巡防艦上空，並管制附近空域，維護飛航安全的能力。

吳正南無視軍方生活規定，屢次在課堂上趴睡。（示意圖，photoAC）

最近一梯次訓練課，海巡署指派艦隊分署北部機動隊視察吳正南參訓，吳原為基隆關稅局艙面佐理員，2000年間行政院海巡署成立後移撥海巡，2018年海巡署改隸更名海洋委員會升任新職。

▼海巡署近年積極派員參加直升機進場管制員訓練班，裨益軍方、搜救系統直升機合作能力。

海巡署近年積極派員參加直升機進場管制員訓練班，裨益軍方、搜救系統直升機合作能力。（艦隊分署南區機動海巡隊提供）

誇張的是，吳正南受訓上課時，常常無精打采，有時更精神不濟到直接趴在桌上睡覺，被叫醒後還繼續睡，偶爾幾次精神比較好，他也沒閒著，會拿手機出來觀賞色情片，並當眾播出淫聲浪語，經過提醒也沒有將影片關閉，只是將音量降低，態度十分惡劣。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【爽官上課看A片1】「剖腹產才能繼續爽」　他撩妹內容超鹹濕
【爽官上課看A片2】在部隊公然造反還慫恿同僚作亂　他被調外島神隱半年
【爽官上課看A片3】騎綠蠵龜包庇中國漁船　海巡荒唐事一籮筐

ET快訊
快訊／World Gym「會員確診」再加1！　長春店今起暫停
戴資穎住3顆星飯店　官員睡4.6顆星！時力揭每晚房價差1倍
1串35萬「葡萄界愛馬仕」　在台中貴婦超市竟秒殺！每顆破萬元
快訊／戴資穎下榻飯店遭轟太差　體育署回應：關鍵考量「這一點」
降二級「觀察重點」曝！兩方向鬆綁管制　這些場所要戴口罩
戴資穎擠3星旅店！中國選手「超豪華海景住宿」被翻出　網羨慕炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員：要不要當我女友？

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」！臉部撕裂斷牙、腿部灼傷

國防大學女學生遠距教學「拚命連結」活春宮影像外洩　同學全傻眼

高雄女疑觸電畫面曝！人秒趴泡水變電箱、路燈中間　葉克膜搶救　

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地　電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

戴資穎塞經濟艙！體育署說「經濟艙確保選手安全」　王婉諭：鬼扯

直擊高雄「暴雨吞車」！鹽埕水位達半個輪胎高　馬路慘變漂漂河

獨／盜374萬粉美照狂勾老司機！D奶小模本尊說話了　傲人3圍曝

快訊／雨彈猛炸！高雄市區水淹小腿肚　快餐店騎樓也遭殃

疑妻外遇亂刀砍死妻　狠夫「符合自首要件」判刑9年半

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員：要不要當我女友？

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」！臉部撕裂斷牙、腿部灼傷

國防大學女學生遠距教學「拚命連結」活春宮影像外洩　同學全傻眼

高雄女疑觸電畫面曝！人秒趴泡水變電箱、路燈中間　葉克膜搶救　

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地　電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

戴資穎塞經濟艙！體育署說「經濟艙確保選手安全」　王婉諭：鬼扯

直擊高雄「暴雨吞車」！鹽埕水位達半個輪胎高　馬路慘變漂漂河

獨／盜374萬粉美照狂勾老司機！D奶小模本尊說話了　傲人3圍曝

快訊／雨彈猛炸！高雄市區水淹小腿肚　快餐店騎樓也遭殃

疑妻外遇亂刀砍死妻　狠夫「符合自首要件」判刑9年半

「灌籃王」拉文遭隔離！　無法同美國男籃飛日本備戰

Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

「報告總統，道歉沒辦法解決問題」　林義傑：別馬後砲檢討體育署

World Gym「會員確診」再加1！　長春店今起暫停營業3天

李易替戴資穎抱不平「挨批蹭熱度」　怒截圖亮酸民身分：啃！

飆50km／h僅花1.8秒！大陸「新潮電動機車」配備P檔還有定速巡航

睡醒脖子無法轉、一動就爆痛？　專家揭「落枕元凶」

農曆六月好運TOP3！屬狗桃花朵朵開　「這生肖」愛情財富兩得意

改變生活型態的健康宅！　台中地標級建築

戴資穎擠3顆星旅館　官員被爆睡4.6星飯店！每晚房價曝光

帶超性感女友回家見長輩！ 直接逼婚喊「我有了」嬤驚嚇：母湯

社會熱門新聞

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

直擊高雄「暴雨吞車」　鹽埕水位達半個輪胎高

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

獨／盜374萬粉美照狂勾老司機！D奶小模本尊說話了

更多熱門

相關新聞

降二級「觀察重點」曝光！　兩方向鬆綁管制

降二級「觀察重點」曝光！　兩方向鬆綁管制

疫情三級警戒滿2個月，繼日前微解封放寬部分管制，本刊調查，疫情能否在26日降級，關鍵就在本週，只要疫情持續趨穩，未有新群聚爆發，本週將朝二方向研議降級後的相關防疫管制。

家貓散步突炸毛　她赫見門廊下有美洲獅

家貓散步突炸毛　她赫見門廊下有美洲獅

10大槍擊要犯撞死4人　小弟爸一肩扛起原因曝

10大槍擊要犯撞死4人　小弟爸一肩扛起原因曝

董至成私接案「30萬入袋」　原東家怒提告

董至成私接案「30萬入袋」　原東家怒提告

凶狠角頭假釋撞死4人急落跑　還推小弟老爸頂罪

凶狠角頭假釋撞死4人急落跑　還推小弟老爸頂罪

關鍵字：

鏡週刊海巡吳正南

讀者迴響

熱門新聞

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

京站威秀7／20全面關閉消毒！

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

戴資穎下榻飯店被搜出！網一找傻眼

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面