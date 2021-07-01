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獨／遭爆高壓管理釀幹部逃亡潮　海巡偵防分署長自嘲「變網紅」

▲海巡署偵防分署長黃民芳施政風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署偵防分署長黃民芳（圖左）管理下屬風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期臉書粉專「爆料海巡」出現多篇批評指責海巡署偵防分署長黃民芳行事不當的爆料貼文引發熱議，基層紛紛指責偵防分署長黃民芳作風嚴苛，導致偵防分署基層士氣低落，《ETtoday新聞雲》記者也接獲海巡基層來函檢舉，批評黃就任以來諸多高壓手段，造成幹部逃離潮，紛紛請調、退休甚至得留職停薪看醫生。面對基層網路爆料、檢舉爭議，黃民芳受訪表示，他處事剛正因此得罪較多基層，但自認秉公推動業務問心無愧、同仁反映資訊多於事實有所出入，可受外界公評。

▲海巡署偵防分署長黃民芳施政風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署偵防分署長黃民芳施政風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡基層指出，黃民芳早在任職台中、雲林查緝隊長期間，因嚴苛作風導致兩個查緝隊編限比都降到50%以下，外勤隊員紛紛請調逃離，基層認為黃一路打擊刁難幹部及查緝人員。

基層痛批黃民芳任職隊長期間，擔心基層調閱資料可能涉及「辦私案」會牽連自己，不准同仁偵辦案件調閱資料，甚至要求查緝隊員要辦案「自己找警察調資料」，當時台中、雲林查緝隊分隊長認為黃百般刁難案件進度，找黃大吵，甚至有分隊長出拳打破駐地值班台後方的衣冠鏡表示抗議。

▲海巡署偵防分署長黃民芳施政風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署偵防分署長黃民芳施政風格嚴厲，卻因內部管理問題近日屢屢遭基層爆料引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

對此黃民芳坦承確有此事，但指出只要同仁依規定報請檢察官指揮或經隊職官核准立案的刑案偵查，就可調閱涉案人個資，他嚴格審核僅是為杜絕同仁「辦私案」、「違法調閱個資」，並非全然不准同仁使用系統調閱資料查案。

但黃民芳御下甚嚴引發基層非議，基層反映黃任職海巡署北部分署期間，曾經因刁難下署公文業務，導致某名科員身心俱疲、甚至得每周請假看身心科調養重度憂鬱症，後來留職停薪迄今尚未復職。

加上黃民芳每次開會必點名幹部訓斥開罵的大砲性格，導致包含北部分署當時的副分署長被逼退伍、主任秘書也被逼請調回海巡署本部內勤，另外兩名隊長趕緊打報告歸建海巡署，基層質疑這些同仁眼中的優秀幹部都被逼調離北部分署，質疑黃的高壓統御造成北部分署士氣嚴重低落。

尤有甚者，黃民芳接任海巡署偵防分署後，又再度釀成該單位高階幹部逃亡潮，基層認為黃分署長刻意打壓非嫡系人馬，在偵防分署內部操戈，儼然上演現代「官場現形記」。

包含當時偵防分署前任主秘、上校隊長、中校科長在內的多名優秀幹部考績均被惡意打低分，造成升遷無望，偵防分署時任副署長在黃民芳到任一個月後尚未屆齡卻緊急申請退休，現任主秘則趕緊申請赴國安局戰略專班受訓遠離戰場，包含偵防分署外文專員、資訊室技正、查緝隊隊長紛紛離職或提前退休。

偵防分署全台分部包含台北、台中、彰化查緝隊，均有主任、專員、科長均倦勤提前退休，基層認為黃民芳劍指前朝人馬，只要非他嫡系任用者均會遭到嚴厲刁難，最終走上提前退休或調離偵防分署之路。

對上述指控，黃民芳受訪表示，他從基層偵查員幹起，對同事辦案、公文業務要求會比較嚴謹，他也以身作則帶頭做給大家看，對於任內有單位主官遭拔官報調事件，他表示是該名單位主官，因機關有隊員習慣上班前飲酒，他接獲情資才要求主管進行輔導規勸，但後來這名隊員竟然酒駕被捕，單位風紀管理顯有欠缺，他才會依規定給予嚴懲。

黃民芳自嘲這段時間基層砲火猛烈，他儼然變成海巡署關注度最高的網紅，但強調他僅是依規定要求管理基層，遭致「酷吏」品評他無奈接受，但也請同仁勿造謠抹煞他在公務上的努力，希望「爆料海巡」風波能儘快過去。

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