東港華僑市場附近海域遭棄死豬　排除非洲豬瘟…亂丟最重罰百萬

▲屏東縣政府動防所防疫人員就地處理死豬 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所昨(23)日接獲海巡署鹽埔安檢所通報，在東港華僑市場乘船處附近海水中發現一隻黑色豬屍，動防所防疫人員隨即前往現場處置，初步觀察豬死亡約1-2天內，皮膚並無出血等徵狀，初步排除非洲豬瘟感染。

動防所防疫人員現場採集檢體將送往家衛所檢驗，並對周邊環境全面消毒，且將豬屍做焚燒、掩埋處置以防病原擴散。在檢測報告出爐前，防疫所會針對鄰近養豬場加強宣導訪視工作，請養豬農戶做好斃死畜之管理，降低病原散播的風險，並做好自家防疫以防病原入侵，也請民眾不要太過驚慌。

縣府農業處長鄭永裕呼籲，隨意丟棄動物屍體不僅容易造成病媒孳生、疾病傳播，對環境衛生問題及民眾生活也會間接受影響，害人且害己。

他說，為防範非洲豬瘟、口蹄疫等重要豬隻疾病入侵豬場，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，因而造成疫情散播，違反規定者除將依動物傳染病防治條例第43條裁處最高新台幣100萬元罰鍰，且撲殺動物所產生的損失政府也不予補償。

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