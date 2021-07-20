高端新冠疫苗要做1年市場監測　陳時中：出問題馬上取消EUA

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署昨天通過國產新冠疫苗高端的EUA，但引來不少質疑聲浪。指揮官陳時中今也在記者會上表示，EUA通過有附帶條件，必須做連續1年的完整市場監測。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但高端通過EUA後，陸續傳出疑似黑箱作業，且美國當時審查輝瑞疫苗，全程公開，為何台灣沒錄影公開？陳時中今也解釋，每個國家制度各有不同，全部公開有全部公開好處，相對不公開也有好處，不公開大家可以比較暢所欲言，然後能充分討論，公開相對顧忌比較多，會有利益糾葛可能性，選擇不公開讓專家可以充分討論，最後做出決議。

陳時中也直言，高端通過EUA後市場監測資料也要繳交完全，要有安全性，必須在1年內做完整的市場監測，相關單位也會做主動性監測，有任何情況，就會馬上取消EUA。