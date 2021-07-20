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快訊／彰化增1確診死亡！60歲婦搶救58天　無慢性病不治第2例

記者唐詠絮／彰化報導

水果鏈家族新增1名本土感染確診死亡案例，累計已12人死亡！繼1名萬華家族鏈60歲男急救61天後亡，今(20)日再新增水果鏈婦人(約60歲)5月22日發病，採檢Ct值19.8，搶救58天不治，2人皆無慢性病史，沒有施打過疫苗，衛生局長葉彥伯強調可能有一些臨床上的併發症，還需要進一步詳查。

▲彰化染疫累計12人不治。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化染疫累計12人不治。（圖／記者唐詠絮攝）

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根據衛生局統計，彰化縣因感染COVID-19本土感染死亡人數累計12人，包括水果販賣商傳播鏈1女4男、醫院群聚傳播鏈2男3女、家庭群聚1男、萬華家族聚餐傳播鏈1男，年齡大都在60歲以上。

▲▼彰化縣政府7月20日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣累積12人染疫亡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

其中較令人關注的是萬華家族傳播鏈的個案，是1名60多歲的男性，5月12日發病，5月19日住院，搶救61天後，7月12日不幸宣告不治；今天公布的是60歲水果鏈死亡女婦人5月22日發病，採檢Ct值19.8，23日收治入院醫治，昨(19)日身亡，2人均無慢性病史。

葉彥伯表示，這2人均為60多歲確診，Ct值分別為16及19.8，當初住院時皆為重症，很遺憾治療2個月後仍不治身亡，可能有一些臨床上的併發症，詳細的死因，還需要進一步詳查。

▲▼彰化縣政府7月20日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

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