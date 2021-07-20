快訊／新北接種AZ再添1死！　三重男意識模糊、腦出血身亡

▲疫苗接種。（示意圖／記者李毓康攝）
記者徐政璿／新北報導
新北市20日再通報1名接種疫苗死亡案例，三重區82歲男性，身患有高血壓，6月19日接種AZ，7月6日出現意識模糊及腦出血，緊急送醫救治，7月7日死亡。
新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共96例（AZ疫苗86例、莫德納10例）。
新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
▲疫苗接種。（示意圖／記者李毓康攝）
記者徐政璿／新北報導
新北市20日再通報1名接種疫苗死亡案例，三重區82歲男性，身患有高血壓，6月19日接種AZ，7月6日出現意識模糊及腦出血，緊急送醫救治，7月7日死亡。
新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共96例（AZ疫苗86例、莫德納10例）。
新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
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