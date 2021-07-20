快訊／新北接種AZ再添1死！　三重男意識模糊、腦出血身亡

台中市截至20日上午8時，接種第一劑疫苗已達53萬5,893人，對照台中18歲以上有234萬5725人，疫苗覆蓋率達22.8%；對此，市長盧秀燕表示，市府持續加速接種，今起連3天開設快打站，為「唐鳯系統」第二輪預約民眾、專案造冊的國小及學齡前教職員及65歲長者服務，截至中午12時30分，50處快打站合計接種2萬8,218人，覆蓋率穩定上升。