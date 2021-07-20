肯定新世代創造力　台中創育嘉年華線上頒獎激勵學子

▲肯定新世代創造力，台中創育嘉年華線上頒獎。（圖／主辦單位提供）



記者游瓊華／台中報導

鼓勵青年創業，「2021台中創育嘉年華」吸引26組優秀學生創業團隊角逐，最後9團隊脫穎而出。不過受疫情影響，今年採線上頒獎及創業成果交流。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，參與的26組優秀學生創業團隊用影片展現創業理念與成果，經專家評選，並開放網路人氣票選，累計2萬2132人次投票支持，選出各項獎項獲獎9個團隊。

包括Pitch隊獎項評審獎：金獎有木有/中興大學；銀獎YunLight/台中教育大學＊雲林技大學、創塊/國立台中科技大學；銅獎SHALALA香味顧問/建國技大學、銀心園/台中教育大學、動動洗刷刷/朝陽科技大學。

展攤團隊「評審獎」：金獎古德土/中興大學；銀獎創塊/台中科技大學；銅獎Local Player在地玩家/靜宜大學瀚茶創/東海大學。

展攤團隊「網路人氣獎」：金獎喝咪/建國科技大學；銀獎小柴迷/嶺東技大學；銅獎海盜鸚鵲/國立台中科技大學等。

負責此次活動執行的國立中興大學校長薛富盛指出，中興大學結合中部地區8所指標性學校，盼建立平台讓年輕學子在求學過程中透過在校所學的知識，轉化為具產業價值的成果。

前3M Taiwan董事長吳東陽則在線上跟青創團隊學生分享經驗，曾因女兒近視找不到不眩光的檯燈，於是開發58度博視燈，運用資源解決痛點，商品化銷售國際。

此外，成真社會企業（成真咖啡）董事長王國雄也以實戰經驗與觀點分享，提到人才及數據的重要性。