　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東奧國手被塞經濟艙2關鍵曝　立委爆中華奧會竟委託無經驗旅行社

▲▼台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者呂晏慈／台北報導

台灣代表團搭乘包機赴日本東奧，爆出官員搭商務艙、選手塞經濟艙的爭議，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌必須親自發聲道歉，對於到底是誰決定讓選手搭經濟艙的問題，朝野也砲聲隆隆。民進黨立委黃國書20日受訪透露，此行飛機座位、住宿等細節是由中華奧會負責安排，但中華奧會竟委託了一家無相關經驗的旅行社處理，至於選手搭經濟艙的決定有兩個關鍵，一是配合日方要求需搭包機，另一是中央流行疫情指揮中心要求梅花座，「錯就錯在，有4個官員搭了商務艙」。

黃國書指出，最終決定做出選手都搭乘經濟艙的決策，共有兩個關鍵原因，首先，日方一開始就要求各國選手需搭乘包機前往，若搭一般客機，染疫風險非常高，且若代表團一人染疫，恐使所有選手都無法參賽。

其次，代表團出發前，中央流行疫情指揮中心曾提出防疫建議，建議還是要讓選手採梅花座，如此一來，因為機位人數限制，選手只能搭經濟艙，並讓教練、隨隊醫護搭乘商務艙，「錯就錯在，有4個官員搭了商務艙」，若他們與其他科長一起搭乘經濟艙，外界也不會出現這麼多質疑聲浪。

黃國書透露，這次東奧代表團相關事宜由體育署和中華奧會兩單位負責規劃執行，但關於飛機座位、住宿等細節都是由中華奧會負責處理，而中華奧會委託了一家沒有承辦奧運代表團經驗的旅行社處理機位、住宿等事宜，到底是哪家旅行社，他正在進一步了解。

黃國書表示，他在代表團出發之前，每天都與體育署通電話了解選手的狀況、各種安排和細節，顯然體育署太過輕忽，又缺乏政治敏感度，除了事前簡單跟教練說明外，竟未將攸關選手權益的機位住宿安排與參賽選手協調，也未瞭解個別選手的需求，出發前也未向社會說明，體育署顯然太輕忽了這些細節疏失的社會後座力。

另外，民進黨立委吳思瑤也表示，早在2016年政府就訂下選手、教練出國參賽搭乘商務艙的政策方向，到底是誰敢做出讓總統、閣揆承諾跳票的決策？誰拍板的？她也很想知道，賽前幫選手爭取提高裝備費、由時尚設計師設計隊服的種種美意，全因機位爭議「壞光光」。

▲▼立委黃國書質詢。（圖／黃國書辦公室提供）

▲民進黨立委黃國書。（圖／黃國書辦公室提供）

其他人也看了這些新聞...

東奧選手搭經濟艙　蘇貞昌：相關人員將懲處
府發言人認：飛機安排錯了！　運動員不是高級臨時工
搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手　謝長廷：回程應都坐商務艙

ET快訊
京站威秀員工確診「Ct值僅13」　5天足跡一次看
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲
LIVE／新北+6確診重返個位數　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

皮膚科醫師隱匿足跡！曾去World Gym、家樂福　北市調電信足跡怒開罰

經濟艙風暴！林靜儀一張圖曝蔡英文難處　她管不到這個團體

快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：疫調隱瞞不實開罰6到30萬

快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝

若降回2級新北可普渡！　不開放桌菜、遶境、進香

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

皮膚科醫師隱匿足跡！曾去World Gym、家樂福　北市調電信足跡怒開罰

經濟艙風暴！林靜儀一張圖曝蔡英文難處　她管不到這個團體

快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：疫調隱瞞不實開罰6到30萬

快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝

若降回2級新北可普渡！　不開放桌菜、遶境、進香

一句「沒跟靈界朋友交往過」　苦苓爆連串靈異事件

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

小霸總神助攻爸媽戀情！《賀先生的戀戀不忘》超萌童星爆紅

花70買員工餐「玉米湯餃」　她吃2口噁吐！網傻眼：超像ㄆㄨㄣ

徐展元、蔡尚樺《全明星》MV熱血開場　27人「脫口罩微笑」逼哭網

「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

下榻飯店原因曝光　體育署2019年選的

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

國手擠經濟艙　林穎孟點名2人該請辭

民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

國防大學課堂視訊「人與人連結」　邱國正震怒下令嚴懲

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣11時赴北檢提告

快訊／總統蔡英文回應「經濟艙事件」：實在不夠細心和貼心

快訊／東奧選手搭經濟艙　蘇貞昌：相關人員將懲處

更多熱門

相關新聞

先惹瑞莎再惹戴資穎！財經網美「體壇大佬開除」：國運復興

先惹瑞莎再惹戴資穎！財經網美「體壇大佬開除」：國運復興

東京奧運中華代表團赴日備賽，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，之後又爆出選手入住評價僅3星的飯店，讓全民都炸鍋，對此，財經網美胡采蘋笑說，今年先惹瑞莎，現在又惹戴資穎，體壇大佬們已經惹怒體育界，應該就快要被開除了，「感覺我們國家的體育快要復興了」。

選手搭飛機用國體法？　無法混為一談

選手搭飛機用國體法？　無法混為一談

經濟艙爭議凸顯政府領導危機

經濟艙爭議凸顯政府領導危機

東奧經濟艙爭議　陳時中說話了

東奧經濟艙爭議　陳時中說話了

戴資穎搭經濟艙　總統不用道歉

戴資穎搭經濟艙　總統不用道歉

關鍵字：

黃國書戴資穎吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面