東奧國手被塞經濟艙2關鍵曝　立委爆中華奧會竟委託無經驗旅行社

▲台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者呂晏慈／台北報導

台灣代表團搭乘包機赴日本東奧，爆出官員搭商務艙、選手塞經濟艙的爭議，讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌必須親自發聲道歉，對於到底是誰決定讓選手搭經濟艙的問題，朝野也砲聲隆隆。民進黨立委黃國書20日受訪透露，此行飛機座位、住宿等細節是由中華奧會負責安排，但中華奧會竟委託了一家無相關經驗的旅行社處理，至於選手搭經濟艙的決定有兩個關鍵，一是配合日方要求需搭包機，另一是中央流行疫情指揮中心要求梅花座，「錯就錯在，有4個官員搭了商務艙」。

黃國書指出，最終決定做出選手都搭乘經濟艙的決策，共有兩個關鍵原因，首先，日方一開始就要求各國選手需搭乘包機前往，若搭一般客機，染疫風險非常高，且若代表團一人染疫，恐使所有選手都無法參賽。

其次，代表團出發前，中央流行疫情指揮中心曾提出防疫建議，建議還是要讓選手採梅花座，如此一來，因為機位人數限制，選手只能搭經濟艙，並讓教練、隨隊醫護搭乘商務艙，「錯就錯在，有4個官員搭了商務艙」，若他們與其他科長一起搭乘經濟艙，外界也不會出現這麼多質疑聲浪。

黃國書透露，這次東奧代表團相關事宜由體育署和中華奧會兩單位負責規劃執行，但關於飛機座位、住宿等細節都是由中華奧會負責處理，而中華奧會委託了一家沒有承辦奧運代表團經驗的旅行社處理機位、住宿等事宜，到底是哪家旅行社，他正在進一步了解。

黃國書表示，他在代表團出發之前，每天都與體育署通電話了解選手的狀況、各種安排和細節，顯然體育署太過輕忽，又缺乏政治敏感度，除了事前簡單跟教練說明外，竟未將攸關選手權益的機位住宿安排與參賽選手協調，也未瞭解個別選手的需求，出發前也未向社會說明，體育署顯然太輕忽了這些細節疏失的社會後座力。

另外，民進黨立委吳思瑤也表示，早在2016年政府就訂下選手、教練出國參賽搭乘商務艙的政策方向，到底是誰敢做出讓總統、閣揆承諾跳票的決策？誰拍板的？她也很想知道，賽前幫選手爭取提高裝備費、由時尚設計師設計隊服的種種美意，全因機位爭議「壞光光」。

▲民進黨立委黃國書。（圖／黃國書辦公室提供）

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