先惹瑞莎再惹戴資穎！　財經網美酸「體壇大佬被開除」：國運復興





▲戴資穎搭乘經濟艙。（圖／翻攝自瑞莎臉書，戴資穎IG）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運中華代表團赴日備賽，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，之後又爆出選手入住評價僅3星的飯店，讓全民都炸鍋，對此，財經網美胡采蘋笑說，今年先惹瑞莎，現在又惹戴資穎，體壇大佬們已經惹怒體育界，應該就快要被開除了，「感覺我們國家的體育快要復興了」。

胡采蘋稍早在臉書「Emmy追劇時間」發文，體育季今年初先惹了烏克蘭前韻律體操國手女星瑞莎，現在又惹了戴資穎，「體壇大佬們真的已經集滿壞寶寶點數，應該要被開除」，還笑說「感覺我們國家的體育應該快要復興了」。

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貼文一出，網友們也感到憤恨不平，「建議這些大佬下次可以坐貨艙」、「乘商務艙離開」、「這些人似乎比國民黨產還難剷除」、「這是多少時間所累積出來的壞習氣，才會這麼渾然不覺自己有多顢頇」、「一點都不尊重國家代表選手，氣死了」、「應該打掉重練」、「腫瘤夠大了，可以直接切掉了」。

對此，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、體育署長張少熙、教育部長潘文忠都出面道歉，但輿論至今沒消停。蘇貞昌表示，（選手）該坐商務艙就商務艙，最不該的是官員不應坐商務艙，「我非常痛心，誠摯向選手說這樣安排不對，這樣很對不起，是我們不會安排」，相關官員要負的責任，該追究責任，對相關官員都會查究。

▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）