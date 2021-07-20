激動阿北口罩頻給下巴獨享　車禍辯論賽街頭開講！網批警沒開單

▲網友在臉書社po文指控，台南市二分局員警防疫不力，賓士男子未依規定戴口罩，員警說「不關警察的事」，也不受理網友的檢舉。（圖／（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群po文指控稱，台南市中西區19日下午發生1起賓士車與機車車禍，賓士車男子對女騎士咄咄逼人，頻頻拿下口罩，賓士男在警方到場後，塞錢給女騎士後自行離去，網友向員警檢舉賓士男不戴口罩送衛生局裁罰，未料警方竟說：「不關我們的事」，市警二分局督察組表示，本案已主動調查中。

1名網友在臉書社群PO文指出：「台南市健康路一段與永福路一段交叉路口2021/07-19號下午3:21分，超商外面發生車禍，賓士左轉不讓直行機車，賓士阿北下來態度不斷盛氣凌人，我在超商看了至少20-30分鐘，過程阿北口罩脱到下巴對著女騎士呱呱叫，眼看遲遲沒有救護車與警車來協助，我觀察了十幾分鐘，上前告訴機車女騎士，一定要叫救護與報警，保障自己，最後警察來了，阿北稍微戴上口罩，但過程又激動的脫下口罩，警察叫他戴好，不到半分口罩又脱到下巴。

PO文網友表示，接下來就是繼續長時間不戴口罩，最後塞錢給女騎士之後，坐上賓士揚長而去，但女騎士顯然不同意他離開，一直拍著車屁股追著肇事車，過程警察完全在一邊沒任何作為，然後也沒來交通隊，我眼看警察就一直對女騎士說，你也沒怎樣，機車也說沒怎樣，有事情再來派出所找我們，都大事化小事的一陣對話，交通隊也沒來，筆錄都沒有，若以上是女騎士單單對肇事阿北事件，我已經盡力告訴女騎士權益，結果就讓她自己去決定吧」。

網友：「對單單對賓士阿北肇事後的態度跟不戴口罩，強行開車離開，我照相向警察提出，我要向你檢舉他不戴口罩，麻煩你出單遞送衛生局。接下來才是讓我發生驚訝的過程，警察：他（賓士阿北）車上只有他一人，所以不戴口罩正常」。

網友質疑：「但他下來已經跟女騎士與女騎士哥哥，旁邊還有其他人，講話那麼久，我在超商看至少20-30分，一直不戴口罩，我也有照相，我現在向你檢舉請你送衛生局開罰」。沒想到警察：「你說的30分鐘在外面講話，我沒看到」。網友：「那你們來處理的時候跟他講話，他是不是又把口罩脱到下巴去」；警察：「所以我有叫他戴起來啊」。網友：「我知道啊，但最後他又脱下來下巴了啊！警察：他激動當然脱到下巴」，網友：「所以他在你面前不戴口罩是不是事實？！那我現在跟你檢舉他啊！（阿北不是激動導致口罩脱下來，就有自覺的馬上戴上去的那種，是全開放式要人提醒才會戴上去的）長時間不戴口罩狀態」；警察：「不關我們的事」。

網友：「是不關，但是他就是在你面前沒戴口罩，你也看到，所以我正式向你檢舉請你轉給衛生局啊」。警察：「你有任何問題再來派出所找我」。網友問該名員警的编號，但員警不回應，自顧自的就上車不理他。

網友認為，車禍處理態度他不是當事人就算了，不予置評了，但光口罩這事情，原來在台南緊張脱口罩一直大聲，民眾檢舉警察是這麼體諒這些防疫破口的人啊！那叫那些出去工作辛苦喝口水吃個飯脱口罩被罰錢的人情何以堪？網友說警察絕對是有敬業專業的，他一直很支持認同他們的辛苦，但這第二分局的警察先生，希望我們台南警察形象越來越好，而不是這樣對待民眾，讓更多人不好印象而警民對立，忽略了認真和善確實工作的好警察。網友說不想檢舉到督察組，可能不了了之，寧願上網受公評，只願幫高調，受到上面重視。

網友PO文受到網友熱議，短時間就有近500則留言，網友們說：「車禍辯解激動到脫口罩沒關係，夫妻在車上喝水要罰破萬，雖然我不知道是不是同一個縣市……」、「台南市政府、台南巿衛生局，依規定車禍現場，未實施酒測並通知交通隊到場處理，這位員警同仁明顯交通事故處理程序不當，且民眾戶外未戴口罩 勸導期已過，警方未製單舉發！嚴重影響其他民眾權利」、「知道會不會上新聞，然後所長再出來說：同仁與民眾之間發生誤會」、「原來要開賓士就不會被開未戴口罩⋯⋯」、「警察跟那位阿伯有認識⋯⋯（我猜的）」、「換做我會再報警一次，請另外別組的來處理看看會不會一樣的態度」、「已檢舉阿伯不帶好口罩」。

也有網友提醒「這樣算瀆職吧.....車禍現場也沒雙方酒測跟開立報案三聯單」、「應該是警察跟那個阿伯有關係」、「幫你轉到市長臉書，看他怎麼回答吧！」、「原來在台南市第二分局警察面前脫口罩沒事～」、「結論是你找錯人了，找當事者才是正確流程！況且不是你報警的，警察處理流程正常」。台南市警二分局督察組組長也在網友PO文下留言：「本件已由本組查處中，若您還有相關寶貴意見，歡迎與本組聯繫（06-2134479）。」

據了解，網友PO文所述狀況市警二分局已受理調查中，惟在疫情三級警戒下，未依規定配戴好口罩，警察單位可以製單移送主管機關台南市衛生局裁罰，衛生局會根據相關佐證資料進行行政調查釐清，如確實違反防疫規定，將會依傳染病防制法第37條第一項及第70條規定處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

市警二分局回應指出，二分局南門所巡佐蔡孟紘、警員梁展彰於7月19日下午3時28分許接獲110勤務指揮中心通報，汽機A3車禍，蔡員等人於3時33分到達前，雙方已達成共識自行和解，由開車陳姓男子以新台幣1500元賠償機車鄭姓女駕駛，雙方表示不用警方處理僅需警方登記備查。處理員警為求慎重，當下詢問雙方均稱無受傷，並確定要自行和解，無須到派出所做筆錄。

員警處理過程中，汽車駕駛陳姓男子（82歲）因年邁講話會緊張，且有氣喘換氣問題，故習慣將口罩拉至下巴陳述過程中，遭車禍現場不詳女子拍照，並向現場處理員警檢舉，後續由南門所查證陳姓老翁是否違反防疫規定，函送衛生局裁處。



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