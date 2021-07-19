騎車爆衝突怒打騎士　民眾好心勸架...噁男「挖糞塗抹」代價出爐

▲男子當街與人互毆，民眾勸架，竟挖大便抹對方臉上，遭判2月徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

林姓業務員傍晚騎機車在路口差點與另一輛機車擦撞，他竟下車狂毆腳踹對方。2名民眾見狀上前勸架，除遭林男拉扯毆打外，林男竟還伸手挖自己肛門大便往民眾臉上塗抹。台中地院認為，當街抹大便是表達「不屑、輕蔑」，足以貶損人格，依強暴侮辱罪判林男2月徒刑，易科罰金6萬元。全案可上訴。

判決書指出，41歲林姓男子從事業務工作，2020年12月30日傍晚，他騎機車經過南區民意街、信義南街口時，差點與男子阿呈騎乘機車擦撞。林男氣不過，立刻下車毆打阿呈，雙方開始當街互毆，但阿呈後來佔上風，將林男壓制在地，隨後遭民眾拉開雙方。

但林男卻未善罷甘休，跟勸架葉姓、蔡姓2位民眾拉扯，還拿安全帽攻擊，2人也因此掛彩。警方接獲報案到場後，林男竟還將手伸到褲子裡挖肛門內的大便，勒住勸架的葉姓民眾脖子，將大便抹在對方臉上。

阿呈、葉男、蔡男均對林男提起傷害告訴，葉男更提告妨害名譽，並稱，他看到林男把手伸進褲子內，拿裏面的排泄物往他臉上抹，當下很混亂。不確定林有沒有打到他，但他回去後有腹痛和腸胃痛等。阿呈與蔡男之後都撤回傷害告訴。

法官認為，林男在街道路口以糞便塗抹葉男，行為等同對人身體施以有形外力，舉動客觀上是對人表示不屑、輕蔑負面動作，足以使人難堪、貶損他人人格及社會評價無疑。林男與勸架葉男素不相識，竟先拉扯對方再突然用塗抹糞便方式當街強暴侮辱，造成他人格、名譽及社會地位負面影響。念在林男犯後尚能坦承犯行，至今未與告訴人達成 和解以獲得諒解，依強暴侮辱罪判2月，可易科罰金。

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