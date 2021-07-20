就在今年秋天！　蔡英文預告：立陶宛將於台灣設處

▲蔡英文宣布成立駐立陶宛台灣代表處。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長吳釗燮今(20日)上午舉行記者會，宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」。對此，總統蔡英文表示，這是一次重要外交突破，也預告立陶宛將於今年秋天在台灣設立辦事處。

蔡英文今在臉書發文表示，上個月立陶宛政府宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上表示，熱愛自由的人們就該互相照顧，「這讓我們深深感受到民主夥伴彼此堅定相挺的力量。」

蔡英文指出，除了防疫，台灣和立陶宛也密切展開各面向的合作。現在，我們即將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

蔡英文表示，立陶宛是OECD（經濟合作暨發展組織）成員國，也是歐盟、北約成員國，在生技、衛星、資訊等領域，都有雄厚的產業技術實力，並擁有豐富森林及農牧資源，近年來更致力於推動金融科技創新，「我相信立陶宛和台灣之間，在經貿、產業、科技等領域，都有更多互惠合作的空間。」



對於此次在立陶宛設處，蔡英文也提及，這是繼2003年在斯洛伐克設處後，相隔18年後再次在歐洲國家設立代表處，是別具意義的重要外交成果，「謝謝外交部及第一線外交同仁積極努力，拓展了台灣和各國的實質合作。未來，我們會繼續走向世界，和更多民主夥伴攜手前行！」