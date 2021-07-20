LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

政治中心／綜合報導

台灣近年與歐洲多國外交關係升溫，日前宣布贈台贈2萬劑AZ疫苗的立陶宛也在其中，外交部長吳釗燮20日上午將舉行記者會，宣布我國將在波羅的海三小國之一的立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。《ETtoday新聞雲》將全程進行直播。

立陶宛前身為蘇聯體系下的共產國家，1991年8月脫離蘇聯獨立後，同年9月即和中華人民共和國建議正式外交關係至今，但對台關係在近年有逐漸升溫的情況。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上月受訪時曾表示，為開拓外銷市場，避免在政治上受制於中國，正規劃在台灣等東亞國家成立代表處。

立陶宛上月才宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，當時藍斯柏吉斯曾表示「愛好自由的人們應相互關照」。

去年10月大選後上台的立陶宛政府對台灣高度友好，正規劃今年在台北成立經貿代表處。

對此，吳釗燮今上午10時將在歐洲司長陳立國、發言人歐江安等人陪同下，在外交部舉行記者會，預計正式宣布我國將在波羅的海三小國之一的立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。

▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

