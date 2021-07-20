雜草叢生小心了！台東都市計畫區超過60公分　開罰最高6千元

▲▼雜草叢生不定期修剪，不僅破壞環境也容易使蚊蟲、蛇、鼠聚集，甚至引發火警等災害。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

防疫期間，台東環保局鼓勵民眾宅在家，除了做好防疫工作外，也可趁此時動動手整理居住環境，適時修剪雜草維護生活品質；同時也呼籲都市計畫區範圍內土地所有人、管理人或使用人應隨時維護環境與管理，若雜草長度超過60公分，且經通知限期未改善者，將可處最高6000元罰鍰。

台東縣環境保護局自2018年至2021年間統計，每逢6月春夏交替間，因雜草過長影響環境衛生問題的陳情案件量平均每天2件以上，縣府表示，雜草因雨水及日曬而生長快速，若不定期修剪，不僅環境顯得髒亂也容易使蚊蟲蛇、鼠聚集，為了減少蚊蟲病媒的孳生及防範可能引發的火警等災害，呼籲居民定時修剪住家周圍的雜草，以及自有名下的土地要妥善整理，讓全縣民擁有更舒適的生活環境。

環保局表示，民眾常陳情住家附近空地雜草過長導致蚊蟲多、蛇鼠出沒等現象，其原因在於空地久未使用，加上疏於管理維護，以致雜草生長，高度往往逼近成人身高，進而成為蚊蟲、蛇、鼠棲息地，以及雜草隱蔽性高，易造成民眾隨意丟棄垃圾致環境衛生問題。

▲台東都市計畫區範圍內土地若雜草長度超過60公分，經通知限期未改善者，最高可處6000元罰鍰。

台東縣依據廢棄物清理法第27條第11款規定，及2014年8月15日公告規定，都市計畫區範圍內公私有土地、道路之所有人、管理人或使用人如未善盡維護管理致雜草長度超過60公分，且經通知限期修剪改善而未完成改善者，即屬污染環境行為，違反者依廢棄物清理法第50條規定處新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局也呼籲若民眾發現上述雜草過長未適時修剪等情事，可使用公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機的公害報報APP（Google Play 下載連結: https://reurl.cc/NjD6ZQ；IOS App Store下載連結: https://reurl.cc/nzX0Ed ）、環保局陳情專線0800-066-666等多種管道提出陳情，環保局將派員前往稽（巡）查。

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