台南市夜市查獲3起違反防疫案件　許以霖：行政調查釐清後開罰

▲台南市生局長許以霖指出，防疫違規之舉發，衛生局都會進行行政調查，釐清相關事實後，再依法裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級防疫警戒7月13日後微解封，台南市包括夜市、公園、綠地、停車場等戶外場所適度的鬆綁開放，衛生局長許以霖指出，目前在夜市方面有查獲3件，包含大東夜市的打麻將，善化夜市的夾娃娃機，跟永康鹽行夜市的沒有實聯制，目前正進行行政調查釐清是否違反防疫規定才能依法開罰。

黃偉哲市長指出，夜市、公園、綠地、停車場等戶外場所適度的鬆綁開放，如有查獲違法的部分，包括市府聯合稽查的部分，包括警察局，包括剛剛農業局所主管的農業場域，像觀旅局主管的風景區，他們會去稽查，如果各單位發現違法，會開立舉發單，然後移送給衛生局，由衛生局來統一裁罰，因為衛生局是防疫的主責、主政機關，所以其它機關，在自己主管的場域，有發現違規部分，都要移送到衛生局來做裁罰。

▲善化夜市的夾娃娃機涉嫌違反防疫規定一事，衛生局將詳查釐清。

衛生局長許以霖指出，目前在夜市方面有查獲3件，包含大東夜市的打麻將，善化夜市的夾娃娃機，跟永康鹽行夜市的沒有實聯制，其實我們也會做行政調查，要釐清地像大家覺得夾娃娃機不行，但是當初封夾娃娃機，是避免無人看管的夾娃娃機店裡面造成群聚的事證，並非夾娃娃機違法，但現在夾娃娃機在夜市裡是有人在看管的，所以衛生局會經過詳細的行政調查，而不能隨便開罰，這一點滿重要的，重點不在於開罰，重點在於要勸導大家達到防疫的目的。所以以上3件違規案件衛生局會做行政調查，視情節輕重，依傳染病防治法第37條第1項第6款，及第70條第1項第3款規定，會處罰新台幣3000以上15000以下的罰鍰，但是會做一個詳細的行政調查後再裁罰。

黃偉哲市長說，面對有一些市民朋友很熱心的檢舉，第一個他檢舉的照片我們要看它是不是這一段時間內的照片，就如同交通違規一樣，要把照片的部分澄清；第二個，如果檢舉的是影片，影片有動態，我們要了解這個場域的情形是如何？除了時間、地點要確定之外，場域現場違規的狀態是如何？像剛剛提到的夾娃娃機，夾娃娃機本身沒有罪，但如果牽涉到賭博就有罪，夾娃娃機本身沒有罪，但如果是現在防疫期間無人看管的夾娃娃機店，容易造成群聚又沒有辦法有人管理的話，那它就必須被關閉，是因為這樣被關閉，不是因為夾娃娃機本身有問題，所以市府會依照這樣的防疫指導原則，來做一個適度的管制、管理跟處理。

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