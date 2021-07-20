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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／簡訊實聯制作疫調侵犯隱私權嗎

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲僅供疫調使用的簡訊實聯制遭質疑淪為刑警偵辦資料，恐違反人權與實聯制資訊除了疫調不作他用的承諾。（圖／記者李毓康攝）

疫情肆虐下，為追蹤確診者足跡，疾管署於5月19日推出「簡訊實聯制」（下稱實聯制），進出公共場所、商店、公務機關等處所，以手機掃描QR Code傳送簡訊給1922，作為疫調使用。但日前卻有法官質疑，僅供疫調使用的實聯制，卻淪為刑警偵辦資料，警方利用嫌犯發送的實聯制簡訊鎖定其行蹤，恐違反人權與實聯制資訊除了疫調不作他用的承諾。

為此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調，從未給過警方資料，刑警局並沒向疾管署調取任何資訊，他們是透過合法通訊監察，循手機簡訊親往嫌犯曾去過的現場比對。但為避免誤解，未來要求警方辦案主動排除不用實聯制資訊。筆者質疑，既然刑警合法偵查會看到實聯制，又要如何裝沒看到而主動排除不用？

NCC也強調，簡訊實聯制所蒐集的資料是為了辦理疫調，而警方為犯罪偵防，依《通訊保障及監察法》第5條第2項規定，檢察官或司法警察機關於偵查犯罪時，若有監聽人民秘密通訊之必要，原則上應向該管法院聲請核發通訊監察書，亦即通訊監察應採「法官保留原則」，始符合正當法律程序要求。刑警得向法官申請通訊監察書，經同意後才能對嫌犯的通訊進行監察。

該事件爭點在於，簡訊實聯制之「個人資料的利用」項目指出：「本服務絕不會任意提供任何您的個人資料給其他團體、個人或私人企業。但有下列情形之一者除外：配合司法單位合法的調查、配合相關職權機關依職務需要之調查或使用、已事先徵得您的同意所分享的個人資料」，刑警合法偵查嫌犯手機通訊之簡訊時，無可避免地會看到簡訊實聯制的個人足跡資訊，加上實聯制「個人資料的利用」的隱私權條款內載明「配合司法單位合法的調查」之除外規定，恐造成刑警的執法矛盾。政府應出面解釋如何適用，才不會讓警方無所適從。

有論者以為，實聯制之授權條款內對個資利用項目的「法律要求」明示「配合相關職權機關依職務需要之調查或使用」，等於刑事機關只要依職權作出處分，要求疾管署配合行政調查，則保管簡訊實聯制資訊之行政官員、電信業者就要提供？司法院表示，法院核發通信紀錄調取票時，應由法官於具體個案中，本於保障人權的法律確信得出判斷，指示是否可以調取實聯制的疫調簡訊。法務部也表示，將蒐集各國文獻資料研議修法，但檢察官不會特別針對實聯制申請調閱。

雖實聯制資料僅可保留28天就要刪除，但筆者認為，這種隱私權喪失可能會使個人聲譽、行動自由，甚至人權淪至危險境地。刑警若要將實聯制作為偵查之用，應限縮在該嫌犯之案情與疫調有「密切關係」，而對於一般的刑案則不可採用。建議適用《刑事訴訟法》第158條之4，刑警違背實聯制「個人資料的利用」，所取得嫌犯行蹤是否能當證據，應審酌人權保障及防疫公共利益之均衡維護；即針對個案採「權衡原則」，除非嫌犯的實聯制行蹤證據與防疫有「密切關係」外，原則上是不能採用。

主管機關應要研究歐洲、美國等先進國家是否有藉簡訊實聯制作為疫調工具，另要評估其正負影響，增訂適用指引供刑警、電信業者及行政單位參考，否則會有侵害個人隱私、不當使用的疑慮。

為了防疫之社會通念下，簡訊實聯制具有目的性、必要性與設置急迫性，建議日後立法增訂《公共衛生法》，規定傳染病調查之方法、工具、實施方式及個人資料、隱私權保護等條文，使科技疫調「依法行政」，對於刑警使用簡訊實聯制的權利及限制也要入法，才能去除人民疑慮。

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系兼任教授、交通大學土木工程博士、中正大學法學博士、中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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法律司改人權蘇南簡訊實聯制疫調隱私權公共衛生法監聽通保法疾管署1922

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