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辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前台北縣客家局長何培才，貪污罪判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北縣政府客家事務局（已改制為新北市政府客家事務局）前局長何培才，於2009年在職期間，辦理客家園區附設餐廳及藝文交流活動時，疑似違法讓自己與家族經營的廠商得標。一審將他重判10年，二審改判9年半，但更一審改輕判有期徒刑5年8月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，何培才在自家經營的「翔富旅行社股份有限公司」擔任股東，負責人是弟弟何育才。而他在2007年10月1日起到2010年6月16日為止，擔任台北縣政府客家事務局局長，因此認為有機可乘，伺機圖利自家旅行社。

檢方認為，他在2009年5月16日至21日間，辦理「2009臺北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」，標案為70萬元。何培才為圖利自家旅行社，透過「名藝欣賞有限公司」楊姓負責人名義投標，並順利取得標案，再將標案轉包給翔富旅行社辦理。另於2010年3月間辦理「2010臺北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」採購標案，也以同樣手法圖利。

此外，他在2009年6月間，臺北縣政府辦理「臺北縣客家文化園區附設餐廳暨禮品店委外經營」之招標案。因2次流標後，他與「名藝欣賞有限公司」楊姓負責人共謀，再以相同手法取得標案。但因餐廳經營不善，2011年8月間就提前解約結束營業。檢方認為他藉此獲取上百萬利益，提起公訴。

一審、二審均認定他圖利所得超過上百萬元，予以重判；一審判刑10年，二審也重判9年半。全案再經撤銷發回，高院更一審重新計算犯罪所得，認為他在前兩次標案中雖犯下「圖利罪」，但僅分別獲利4萬餘元，均可依法減刑；另在餐廳標案中並無獲利，因此不成罪。審酌他身為北縣府客家局局長，竟為一己貪欲，不知廉潔自持，盡其職守，依法辦理公共事務，而利用其職務機會熟稔政府採購法令，主導共犯等人，共同以規避法令迂迴或違法欺罔手段，標得上開採購案後，再交由家族經營的旅行社辦理，以規避法令，更審因此改將他判刑5年8月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

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