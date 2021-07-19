冬天逼洗冷水、噴殺蟲劑　驚世媳婦虐死公公案撤銷發回

▲涉嫌虐殺公公的戚姓女子，出庭時遮掩面容。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林戚姓女子2018年底，連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲公公，犯後坦承因沒吃藥，導致精神病症發作，檢方雖依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，但一審士林地院判她無罪。上訴二審後，高院改認定她犯殺人罪，判刑15年。全案再上訴，最高法院認為二審有判決違法之處，撤銷發回更審。

本案發生於2018年底，根據檢方起訴指出，戚女因不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2日因公公不願午睡、上廁所，戚女情緒失控，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。她犯案後一度遭羈押，後因精神疾病獲裁定交保，檢方依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴。

一審士林地院審理時，戚女坦承因沒吃藥，才會出現幻聽、被害妄想等狀況。她住進醫院治療後精神回復正常，才想到自己犯下的罪行嚴重，「那是一條人命」，她解釋「因為幻聽幻覺，有聲音叫我去做這些事，那不是我，我肯定當時我是失心瘋的，沒有任何辨識行為的能力。」另外杭姓丈夫出庭替妻子求情，不願追究，他當庭說：「我太太就是這樣本性善良，她跟我父親情同父女」，「太太是個病人，就像（她）多年來照顧我爸爸，照顧太太是我的責任。」一審法院最後依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決戚女無罪，但需令入相當處所施以監護5年。

案件上訴二審，高等法院審理後，改認定戚女有殺人的不確定故意，「持續對被害人為攻擊、傷害及凌虐等行為」，另外也認為她案發時「並無幻想、幻覺、意識清楚，情緒平緩，均無異狀。」所以改依照「家暴殺人罪」，判刑15年。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決在認定事實、適用法律尚有不足，有必要重新審理，因此撤銷二審判決，發回高等法院，更為審理。

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