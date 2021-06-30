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實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

實聯制,實名制,法律科普,聯絡電話,個資外流,傳染病防治法,個人資料保護法,防疫,COVID-19

▲超商實聯制的QR code（圖／記者劉維榛攝）

記者陳雕文／綜合報導

超商實聯制已推出好陣子，一名店員提出5種讓他快氣炸的情況，在臉書發文說，「身為超商店員的我真的會被氣到吐血，但讓我氣到想揍人的不是實聯制本身，而是要做實聯制的客人！」不少同行在底下留言，「有同感！」、「手機掃一下就搞定了，有怎麼難嗎？搞不懂那些人。」

亂象一：直接忽視

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抱怨的店員表示，實聯制推出一段時間了，現在去哪裡都得掃描QR code或是手寫登記，卻還是有很多人進來超商，直接略過擺在中間實聯制的兩張桌子！

另一名店員補充說，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天（29日）說，「推動實聯制主要是作為輔助疫調的工具，仍須透過精準疫調才能掌握、落實」。就因為這句話，導致部分民眾忽視實聯制就進來超商購物，要求補登記又被嗆說實聯制沒屁用，超傻眼。

▲▼店員發現實聯制亂象多。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

亂象二：道士下山

店員表示，有些人可能沒帶手機所以無法掃QR code，只能手寫登記，但寫紙本的人，偏偏名字寫得比道士的符咒還更讓人看不懂，更可惡的是連電話都鬼畫符，請問到時要疫調的話，人家能看懂嗎？

還有店員補充提到，鬼畫符、字醜就算了，還根本寫假名！最好有人會叫「曹尼馬」…甚至還有「陳時中」出現，電話還寫「（02）8787531」，這種行為真的很幼稚且北七！

▲▼店員發現實聯制亂象多。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

亂象三：死不給看

店員說，每個人進來我都喊「麻煩刷完QR code讓我看一下簡訊唷！」但總是有些人偏偏不拿給他們看，等到結帳還得再請他出示簡訊，浪費時間。

其他店員則說，請對方先給我看一下手機螢幕，好像要他的命一樣，甚至有些人裝聾作啞，等到要結帳了還不是要再被檢查一次，有幾次還被我抓包，客人根本沒有落實實聯制！還裝傻說，「喔！？我沒掃到嗎？」接著才補登記，沒掃描就沒掃描還找理由讓自己好下台，真的超無言。

實聯制,實名制,法律科普,聯絡電話,個資外流,傳染病防治法,個人資料保護法,防疫,COVID-19

▲民眾除了超商，要進入搭車等區域都需要掃碼或是填寫資料才能進入。（圖／記者湯興漢攝）

亂象四：擔心簡訊要錢

店員補充，延續剛剛沒有掃QR code的問題，有些客人是掃完根本「沒有按下簡訊傳送」，那是在掃描掃心酸的？擔心發簡訊要多收錢，但那則簡訊是免費的！有些人則是在我檢查簡訊時，發現根本不是我們店的QRcode！是在哈嘍？

亂象五：找理由不實聯

店員火大說，有些客人很奇怪，進來請他實名制，竟說，「沒要消費只是領個錢」、「進來一下而已馬上就要出去了」！ 請問病毒會想說你沒消費就不傳染給你嗎？還有些人沒實名制還直接進來，請他實名制卻跟我說他沒帶手機…是眼瞎沒看到桌上有紙本的嗎？

店員的不滿，引起網友共鳴留言，「前幾天去便利商店，走在我前面的阿姨，明明看到實聯制的資料，就是不掃描也不填寫地直接走去櫃檯說要影印，店員請她補登記，她頭也不回的就走了！」、「還有在門口喊說幫我拿什麼的」、「實聯制讓我看到一堆智障」、「實聯制是保護自己！有何好逃的」、「現在明明到哪都要用，為什麼要故意忽略！老人家可能不懂就算了，一堆年輕的不知道想什麼」。

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