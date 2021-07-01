柯文哲遭疑對幹唐鳳　3張圖還原IT大臣將「台北通」納入簡訊實聯

▲台北通串接簡訊實聯制。（圖／翻攝自台北通APP、簡訊畫面）

記者黃巈禾／綜合報導

對於近日網路流傳一份北市公文，建議商家換掉唐鳳的QR Code，改貼台北市開發的系統，北市府副發言人林珍羽表示，不管掃哪種QR code，都是唐鳳QR code，而台北市是開發台北通APP，由唐鳳本人親自整合1922防疫實聯制。

林珍羽透過臉書發文表示，台北通APP是在去年9月中就上線，因為疫情關係，從今年5月19日中央推出1922簡訊實聯系統，台北市政府才在唐鳯政委協助與指導下，將台北通APP納入自主掃描的實聯功能，所以並不是網友們說的，柯文哲硬要推出系統跟唐鳳或中央對幹，「拜託…要污衊台北市之前！請先做功課好嗎？」

林珍羽指出，中央1922實聯制是將資料封存於各大電信業者，而台北通實聯系統則是封存在市政雲，二者都由公部門直接監管，資料僅限疫調需求解封，並且 28天後刻刪除，是依中央規定辦理，所以到底是想打臉柯文哲還是唐鳳？

林珍羽也說明，台北通整合型QR Code，是同時支援台北通跟中央1922簡訊實聯系統，用台北通掃描有什麼好處？可以完整紀錄去過的店家名稱，直接顯示，而不只是代碼更可以方便辨識及防止混淆，台北通不只實聯制登記，還可以紀錄你離開時間，更詳細喔。

對於林珍羽的貼文說明，網友們也留言表示「台北通確實比較好用」、「台北通真的好用，不只是實聯制，市民的整合卡證服務這一塊也是」、「台北通好好用，現在都用台北通」、「我也下載了，等解封要去台北玩」、「台北通好用多了 ， 不是台北人也用台北通實聯制」。

▼台北通整合型QR Code同時支援台北通跟中央1922簡訊實聯系統。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）

▲台北通可以記錄離開時間。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）