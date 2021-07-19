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快訊／東奧專機「商務艙長官」36人名單曝光　體育署副署長也在列

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021年東京奧運台灣代表團組團前往東京。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

東京奧運進入倒數，中華代表團19日啟程，全數教練及選手皆安排乘坐經濟艙。對此，時代力量立委王婉諭晚間公布包機搭乘名單，包括團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、體育署副組長兼副總領隊洪志昌、體育署組長兼顧問藍坤田、國家運動訓練中心執行長兼顧問李文彬等人都在商務艙名單之內。

基於疫情考量，本次在國內的選手和教練團，都採取統一包機方式、乘坐經濟艙前往東京，僅有代表團長官和總教練能搭商務艙，也讓世界球后戴資感嘆，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。

王婉諭19日晚間公布包機搭乘名單，包括團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、體育署副組長兼副總領隊洪志昌、體育署組長兼顧問藍坤田、國家運動訓練中心執行長兼顧問李文彬等人都在列。

教練部分則包含柔道隊教練劉文等、跆拳道隊總教練劉祖蔭、游泳隊總教練李澄峯、射擊隊教練郭孟熙、射擊隊教練田兆枝、划船隊教練謝茂松、網球隊教練詹元良、體操隊總教練林育信、體操隊教練翁士航、蔡恆政、舉重隊總教練林敬能、舉重隊教練黃達德。

此外，還有射箭隊總教練林政賢、射箭隊教練倪大智、劉展明、羽球隊總教練蔡佳欣、羽球隊教練賴建誠、樂勁、桌球隊總教練許榮展、桌球隊教練蔣澎龍、拳擊隊總教練柯文明、拳擊隊教練曾自強、劉宗泰。

另外，還包括隊醫林瀛洲、林聖章、物理治療師趙遠宏、支援作團防疫協調官張煥禎、支援工作團醫師周文毅、支援作團醫師郭純恩、支援工作團團員兼國家運動訓練中心副執行長劉慶文等人。

王婉諭指出，體育署稍早已經向她提供東奧包機商務艙名單，並且說明因選手人數眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。

體育署還說，至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙，採包機出發、分艙入座，確保選手安全。此外，回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據各運動種類賽程，安排各代表選手及教練搭乘商務艙返國。

王婉諭痛批，看完這些名單以及說明理由，完全沒有消除怒火，因為體育署根本就是在鬼扯。按照體育署的說法，這次座位的安排是經由防疫會議決定的，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全。

王婉諭質疑，所以體育署的意思是，官員是「委屈」地搭乘「較有危險」的商務艙，「這樣的說法，到底誰能接受」。

王婉諭指出，中華奧會主席林鴻道和他的哥哥，也就是前101董事長林鴻明，兩人在2015年曾經涉及捲入一起超過24億的掏空案，而4年前體育改革時，身為體壇大老的林鴻道及蔡辰威也都非常反對。

王婉諭表示，林鴻道在跟體育署的會議上直接離席不願對談，蔡辰威更是極力反對開放協會，甚至還號召其他協會的理事長，共同演了一齣「辭職不幹了」的戲碼給體育署下馬威，而這兩個人在體育改革過後仍擔任要職，並且還坐在前往東京的包機商務艙上。

王婉諭提及，行政院長蘇貞昌今天在送機時表示，「等選手凱旋歸國後，將舉辦英雄式的遊行，讓國人以選手為榮」，但選手們要的不是這種賽後錦上添花、搶著沾光的英雄遊行，而是在賽前就能給予最完整、充足的資源，這樣或許才有資格說國家是選手最強的後盾。

▼王婉諭公布東京奧運專機搭乘名單，包括體育署副組長李文彬等人都在商務艙名單內。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲▼時代力量立委王婉諭19日晚間公布東京奧運專機搭乘名單，包括體育署副組長李文彬等人都在商務艙名單內。（圖／王婉諭辦公室提供）

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