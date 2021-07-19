　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中台日友好口罩出自24歲的她　「茶包先生」挺東奧最新作品曝

▲ 衛福部長陳時中戴上富士山版本台日友好口罩，引發網路熱議。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）

▲ 衛福部長陳時中戴上富士山版本台日友好口罩，引發網路熱議。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）

記者呂晏慈／台北報導

日本政府3度援贈AZ疫苗給台灣，日前包括衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁均在舉行防疫記者會時，特別戴著印有富士山與台灣國旗的口罩，表達台日友好和感謝之意，引發網路熱議，而口罩設計師、年僅24歲的圖文插畫家「茶包先生」也成為助攻台日外交的關鍵小人物。對此，茶包先生受訪表示，能為台灣帶來一些溫暖，是她很大的榮幸，希望持續透過創作帶來療癒感。

茶包先生是一名女姓圖文插畫家，擅長療癒系風格的手繪插畫，此次除了設計富士山版本的口罩，她也為4天後即將登場的東京奧運設計了新圖樣的口罩，「口罩國家隊」廠商還特別把這些口罩跨海送赴日本，表達對日方援贈疫苗的感謝。

對於這次引發熱議的「台日友好」口罩結合鳥居、富士山等日本意象元素，茶包先生表示，富士山是所有美意識的原點，更是精神與信仰的寄託所在，口罩上富士山背後的晨曦，搭配「ありがとう（日文，意指感謝）」字樣，表達對日本的感謝之情，也看見了疫情好轉的希望。

至於最新受到外界關注的東京奧運口罩，茶包先生表示，這只口罩結合奧運「五色環」元素，以藍色代表歐洲、黑色代表非洲、紅色代表美洲、黃色代表亞洲、綠色代表大洋洲，象徵運動員彼此交流，以及各國在運動賽事期間的友好互動，拆解後的五色環遠看就如彩帶一般，彷彿已蓄勢待發地為迎來的勝利慶祝。

茶包先生受訪時表示，她只是一名默默創作的插畫創作者，平時擔任上好生醫的設計人員，為公司設計客製化口罩，也負責網路賣場設計圖、社群經營等工作，在幕後打造公司形象。

事實上，去年12月，茶包先生就開始在社群平台上透過插畫記錄內心的想法和感受，她表示，自己漸漸地與一些網友找到共感和療癒感，「能為台灣帶來一些溫暖，是我很大的榮幸」。

茶包先生說，對她來說，設計的名聲不是重要的、但美感是難得的，如果能有幸透過插畫和素昧平生的朋友，找到一點點連結，便覺得幸福感倍增，「雖然我更新的不是特別頻繁與商業取向，還是很感謝有很多人希望我不要放棄創作，我也正在這條路上努力」。

▲▼ 療癒系圖文插畫家茶包先生設計台日友好口罩，結合東京奧運、富士山、鳥居等元素，引發熱議。（圖／茶包先生提供）

▲台日友好口罩結合富士山、鳥居等日本元素。（圖／茶包先生提供）

▲▼ 療癒系圖文插畫家茶包先生設計台日友好口罩，結合東京奧運、富士山、鳥居等元素，引發熱議。（圖／茶包先生提供）

▲東京奧運版本口罩結合奧運「五色環」元素。（圖／茶包先生提供）

ET快訊
東奧國手全搭經濟艙掀怒火！　潘文忠：安排回程「全搭商務艙」
快訊／高雄女走過積水瞬間倒地　電流竄全身無心跳
不讓戴資穎坐商務艙　教育部曝原因
經濟艙事件引怒火　戴資穎爸爸說話了！
快訊／教長、體育署長認了思慮不周！　向戴資穎和所有國手道歉了
快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電
快訊／東奧國手「全搭經濟艙」出征　潘文忠鞠躬道歉了
LIVE／戴資穎「擠經濟艙」惹眾怒　 教育部長記者會緊急說明
快訊／擠掉戴資穎「爽搭商務艙」！　完整商務艙36成員名單曝光
快訊／戴資穎被迫擠經濟艙　蔡英文道歉了
吳亦凡私訊女偶像再+1　渣喊「被那些女生占了大便宜」網氣炸
快訊／蘇貞昌致電向戴資穎道歉　震怒說話了！
快訊／潘文忠19：30親上火線說明「戴資穎搭經濟艙」風波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

秀這張照被出征　賴清德道歉：不知選手搭的是經濟艙

涉掏空反體協改革　王婉諭點名「這2人」爽搭商務艙：選手情何以堪

快訊／東奧國手抵日下機採檢　採檢結果出爐

陳時中台日友好口罩出自24歲的她　「茶包先生」挺東奧最新作品曝

體育署副署長搭商務艙　王浩宇：不拔官無法平息民怨

戴資穎上機才知「搭經濟艙」！蔡英文道歉…網怒了：叫官員游回來

快訊／把戴資穎塞進經濟艙！爽搭商務艙「36長官」名單曝光

東奧選手被塞經濟艙　民進黨議員開第一槍「體育署長下台」

快訊／東奧專機「商務艙長官」36人名單曝光　體育署副署長也在列

快訊／蔡英文道歉「戴資穎經濟艙」事件：實在不夠貼心我非常遺憾

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

秀這張照被出征　賴清德道歉：不知選手搭的是經濟艙

涉掏空反體協改革　王婉諭點名「這2人」爽搭商務艙：選手情何以堪

快訊／東奧國手抵日下機採檢　採檢結果出爐

陳時中台日友好口罩出自24歲的她　「茶包先生」挺東奧最新作品曝

體育署副署長搭商務艙　王浩宇：不拔官無法平息民怨

戴資穎上機才知「搭經濟艙」！蔡英文道歉…網怒了：叫官員游回來

快訊／把戴資穎塞進經濟艙！爽搭商務艙「36長官」名單曝光

東奧選手被塞經濟艙　民進黨議員開第一槍「體育署長下台」

快訊／東奧專機「商務艙長官」36人名單曝光　體育署副署長也在列

快訊／蔡英文道歉「戴資穎經濟艙」事件：實在不夠貼心我非常遺憾

涉掏空反體協改革　王婉諭點名「這2人」爽搭商務艙：選手情何以堪

東奧代表國手全搭經濟艙掀怒火！潘文忠：已安排回程全搭商務艙

上班族最容易中的聊天地雷TOP 6　兩招快速收拾「失言爛攤子」

打疫苗燒40小時…金鐘節目主持人出院了！　正面喊話：無須過度恐慌

想要變瘦先懂「一件事」！養成兩個習慣　年紀大、代謝慢也不怕變胖

快訊／東奧國手抵日下機採檢　採檢結果出爐

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地　電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

千元有找！五星散壽司上鋪滿日本直送松葉蟹　只限這二天預購

國手搭經濟艙事先有溝通？　體育署：很遺憾表達不夠清楚

教部不讓戴資穎坐商務艙　「若旁邊坐其他人！一旦染疫整個影響」

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

政治熱門新聞

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

快訊／陳時中「已近降二級標準」　蘇貞昌指派李孟諺盤整降級準備

中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝光

5人到校、20人在家　柯文哲曝國中小學開學規劃

快訊／蘇貞昌向戴資穎道歉　震怒要教育部檢討追究責任

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

快訊／新北＋7足跡曝！　新莊體育館待50分鐘、2個黃昏市場入列

戴資穎搭經濟艙引公憤　王婉諭揪「商務艙長官」

高端過關！周玉蔻想哭：放棄莫德納是對的

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

快訊／高端疫苗通過EUA申請　蔡英文、賴清德目前施打規劃曝

陳時中拒曝疫苗價格　他列台積電反批

快訊／北市疫苗剩餘量曝光！莫德納只剩4.6萬劑　AZ還有19.7萬劑

LIVE／新北＋11　侯友宜公布微解封新措施

更多熱門

相關新聞

確診男曾在義享天地打工3個月　衛生局同意明天復業

確診男曾在義享天地打工3個月　衛生局同意明天復業

高雄市衛生局19日公布確診者足跡，個案3月中至6月底曾於義享天地工作，百貨配合防疫宣布閉館清消。19日完成清潔消毒後，經衛生局查驗審核，獲准20日恢復營業。

陳時中認同「高端審查不錄影」　鄉民罵翻

陳時中認同「高端審查不錄影」　鄉民罵翻

接種AZ後隔天休克！疫苗專家：5種狀況快就醫

接種AZ後隔天休克！疫苗專家：5種狀況快就醫

他預言解封後將發生「1事」！呼籲政府：降半旗

他預言解封後將發生「1事」！呼籲政府：降半旗

ET民調／2022台北市長大戰　蔣萬安領先陳時中6.5%　黃珊珊第三18%

ET民調／2022台北市長大戰　蔣萬安領先陳時中6.5%　黃珊珊第三18%

關鍵字：

陳時中陳其邁茶包先生

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

更多

最夯影音

更多
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面