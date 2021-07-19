陳時中台日友好口罩出自24歲的她　「茶包先生」挺東奧最新作品曝

▲ 衛福部長陳時中戴上富士山版本台日友好口罩，引發網路熱議。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心直播）

記者呂晏慈／台北報導

日本政府3度援贈AZ疫苗給台灣，日前包括衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁均在舉行防疫記者會時，特別戴著印有富士山與台灣國旗的口罩，表達台日友好和感謝之意，引發網路熱議，而口罩設計師、年僅24歲的圖文插畫家「茶包先生」也成為助攻台日外交的關鍵小人物。對此，茶包先生受訪表示，能為台灣帶來一些溫暖，是她很大的榮幸，希望持續透過創作帶來療癒感。

茶包先生是一名女姓圖文插畫家，擅長療癒系風格的手繪插畫，此次除了設計富士山版本的口罩，她也為4天後即將登場的東京奧運設計了新圖樣的口罩，「口罩國家隊」廠商還特別把這些口罩跨海送赴日本，表達對日方援贈疫苗的感謝。

對於這次引發熱議的「台日友好」口罩結合鳥居、富士山等日本意象元素，茶包先生表示，富士山是所有美意識的原點，更是精神與信仰的寄託所在，口罩上富士山背後的晨曦，搭配「ありがとう（日文，意指感謝）」字樣，表達對日本的感謝之情，也看見了疫情好轉的希望。

至於最新受到外界關注的東京奧運口罩，茶包先生表示，這只口罩結合奧運「五色環」元素，以藍色代表歐洲、黑色代表非洲、紅色代表美洲、黃色代表亞洲、綠色代表大洋洲，象徵運動員彼此交流，以及各國在運動賽事期間的友好互動，拆解後的五色環遠看就如彩帶一般，彷彿已蓄勢待發地為迎來的勝利慶祝。

茶包先生受訪時表示，她只是一名默默創作的插畫創作者，平時擔任上好生醫的設計人員，為公司設計客製化口罩，也負責網路賣場設計圖、社群經營等工作，在幕後打造公司形象。

事實上，去年12月，茶包先生就開始在社群平台上透過插畫記錄內心的想法和感受，她表示，自己漸漸地與一些網友找到共感和療癒感，「能為台灣帶來一些溫暖，是我很大的榮幸」。

茶包先生說，對她來說，設計的名聲不是重要的、但美感是難得的，如果能有幸透過插畫和素昧平生的朋友，找到一點點連結，便覺得幸福感倍增，「雖然我更新的不是特別頻繁與商業取向，還是很感謝有很多人希望我不要放棄創作，我也正在這條路上努力」。

▲台日友好口罩結合富士山、鳥居等日本元素。（圖／茶包先生提供）

▲東京奧運版本口罩結合奧運「五色環」元素。（圖／茶包先生提供）