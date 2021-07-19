ET民調／2022台北市長大戰　蔣萬安領先陳時中6.5%　黃珊珊第三18%



▲黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長呼聲最高的藍綠白人選。（合成圖／ETtoday資料照片）

記者呂晏慈／台北報導

隨著2022年台北市長選戰腳步進逼，藍綠白呼聲最高的人選，在政壇上的表現與支持度持續受到關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，倘若藍綠白三個陣營各自派出目前呼聲最高的人選，進行「三腳督」大戰，國民黨立委蔣萬安將以38.8%支持度勝出，民進黨的衛福部長陳時中擁32.3%支持度居次，台北市副市長黃珊珊獲18%民眾支持，排名第三。但如果台灣民眾黨不派人選，在藍綠對決的情勢下，蔣萬安的支持度將大幅提升至49.7％，狂勝陳時中的34.5%。

蔣萬安、陳時中仍是藍綠最強人選

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新民調，在藍營潛在候選人互比狀況下，蔣萬安以51.4%支持度，勝過國民黨北市議員羅智強的11.1%，兩人支持度差距達40.3%。在綠營互比狀況下，被視為潛在人選的陳時中以28.4%居冠，勝過第二名的基隆市長林右昌8.8%，以及文化部前部長鄭麗君5.4％支持度。意即蔣萬安、陳時中仍是藍綠最強人選。

▲ETtoday新聞雲民調中心公佈最新的2022台北市長大戰民調結果。（圖／ETtoday新聞雲，下同）

陳時中支持度較去年跌2.8百分點

根據最新民調結果，若2022年北都選戰由蔣萬安、陳時中、黃珊珊三強對決，蔣萬安以38.8％居冠、陳時中32.3％第二、黃珊珊第三18%，蔣萬安領先陳時中6.5％。值得注意的是，相較去年9月初進行的民意調查結果，蔣萬安支持度微幅增加1.4個百分點，黃珊珊增加7.3個百分點，陳時中支持度下滑2.8個百分點。

此外，若綠營改派林右昌或鄭麗君參選北市長，在藍綠白三腳督情況下，蔣萬安將以44.2％支持度領先林右昌20.5%、黃珊珊20.8%；或以45.2%支持度領先鄭麗君18.3%、黃珊珊19.9%。

換言之，無論綠營派出陳時中、林右昌或鄭麗君，蔣萬安的支持度都大幅領先對手，且若綠派林或鄭兩人參選，黃珊珊將有機會勝過綠營候選人。

黃珊珊加入戰局 蔣萬安支持度會被拉掉10.9%

根據調查結果也顯示，台灣民眾黨是否在2022年首都選戰自推人選，也會影響藍綠版圖。若黃珊珊不參選，僅蔣萬安、陳時中雙強對決，蔣萬安獲得49.7%支持度大勝陳時中的34.5%；如果黃珊珊加入戰局，蔣萬安的支持度會降至38.8％，陳時中為32.3%，黃珊珊支持度為18%，受到她參選影響最大的是蔣萬安，相較於只有藍綠對決的態勢，支持度會被拉10.9%，陳時中的支持度也會受到影響，下降2.5％。

若綠營改派其他人選，蔣萬安以56%支持度勝林右昌21.9%，雙方支持度差距高達34.1個百分點；蔣萬安也以57.6％支持度勝過鄭麗君的19.2%，雙方支持度差距達38.4個百分點。

整體來看，今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心的防疫政策備受質疑，進而衝擊陳時中的支持度，而黃珊珊支持度雖仍居末，但相較去年調查大幅增加7.3%，顯示台北市長柯文哲在防疫戰役中，成功轉移不少支持度給黃。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。