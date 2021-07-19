打莫德納後猝死！高大成喊話「免驚賠償」　陳時中：政府沒有怕

記者黃凱翊／綜合報導

高雄市一名蔡姓男子在接種莫德納疫苗後8小時，被人發現倒臥在家中猝死，19日經過法醫解剖相驗之後，確認為「心血管阻塞」死亡，不過是否跟疫苗有關，則是要等到3個月後才能確定，法醫高大成表示，「看是什麼東西阻塞，可以用免疫的染色知道裡面有沒有疫苗的成份」，呼籲政府不要怕賠償，對此陳時中回應，「政府沒有怕！」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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高大成說，如果是施打莫德納疫苗後，會造成心肌發炎，心肌炎的周邊細胞都是嗜伊紅性白血球的發炎細胞（eosinophils ）即是過敏性反應所形成，就可能與注射疫苗有關，如果都是一般的發炎細胞（嗜中性白血球）等等，可能就是本來的疾病所導致。他認為該男子注射疫苗後8小時後就死亡，所以不能排除「疫苗」跟死亡之間的可能性，高大成說：「要給人家說清楚啦！免驚賠啦（政府不要怕賠償死者家屬）」。

陳時中回應表示，政府沒有怕，這是因果關係無法排除相關，疫苗相關的補償都會根據救濟辦法去進行。

7/16~7/18新稱104件疫苗接種後不良事件，其中24件死亡，疑似嚴重不良事件45件。指揮中心表示，死亡事件中，新增12例AZ接種後發生，另12例是莫德納接種後發生死亡。

指揮中心發言人莊人祥說明，7/16~7/18新增104件疫苗接種後不良事件，其中有12例AZ接種後死亡事件，為9女3男，年紀在52歲~92歲之間，是接種後1天到29天之間發生；另外12例是莫德納，為5女7男，是接種後當日到14天之內發生。