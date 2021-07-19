桃機入境動線亂！陳宗彥駁斥「走過就會消毒」曝機場防疫：照SOP

記者施怡妏／綜合報導

有網友在PTT發文質疑，桃園機場有許多漏洞，入境採檢動線混亂、清消工作不確實、工作人員連PCR陰性證明都沒看等，對此，指揮中心副指揮官陳宗彥駁斥，機場內有不少媒體朋友，若有這些狀況早就被揭露，從去年疫情爆發至今，該做的清消一樣都沒有少過，旅客下飛機後也是按照SOP走，絕對沒有混亂的情形。

▲桃園機場遭質疑，入境防疫不確實。（圖／記者彭懷玉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心副指揮官陳宗彥嚴重駁斥，疫情開始後，機場內的所有團隊齊心合作，讓每位國人可以安心返國，去年疫情爆發後，不斷因應國際的疫情狀況做調整，「每一航班的旅客走過，後面就有團隊在進行清消，也會定時做清消，整個機場動線很清楚且有秩序 」。

陳宗彥也說明，機場的採檢以及清消的工作流程，在搭機之前，就會請民眾填寫入境所需的健康申明及各項資料，入境之後，防疫團隊開始進行檢疫，「從領取行李、入境大廳、分流、等候到安排採檢，一切都是非常有秩序的處理」。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥指出，現在採檢的窗口，T2從一開始的5座，到現在已經有19座，T1這兩天也會逐步完成，「每一個旅客進到採檢窗口，在下一個旅客進入之前，就會完成清消，不只是地上，連座位都會，每一個時段都有兩到三名人員做清消」，之後再依序搭乘防疫專車到防疫旅館，都是有一步一步的秩序在進行。

對於網路上的文章，陳宗彥感到很痛心，從去年到現在，網路上有很多類似的文章，去詆毀台灣在國際上有秩序地在做防疫的工作，「這對機場所有的防疫團隊是非常大的傷害」。指揮官陳時中補充，其實稱讚台灣機場防疫做得好的文章，比這些詆毀的文章還要多，希望大家不要氣餒。