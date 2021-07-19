北京暴雨地鐵站變「水簾洞」　汽車也被大水沖走

記者蔡紹堅／綜合報導

暴雨18日再襲北京，造成多地山洪爆發、山體滑坡，以及道路積水，北京地鐵金安橋站甚至被淹成「水簾洞」，被迫封閉車站清理，直到數小時後才恢復營運。

▼地鐵站嚴重積水，被迫封閉排水。（圖／翻攝微博）



北京氣象台18日早晨發布暴雨橙色預警信號，表示北京市部分地區累計降雨量已經超過150毫米。隨著上班時間來臨，北京地鐵金安橋站也傳出被水淹沒的消息，從流傳的影片可以發現，雨水沿著樓梯及電扶梯灌入站內，月台上的積水已經淹過腳踝，乘客只能將褲管捲起涉水行走。

由於淹水情況嚴重，北京地鐵公司緊急宣布封閉金安橋站，並將地鐵6號線的西端起始站（終點站）變更為楊庄站，S1線東端起始站（終點站）臨時變更為橋戶營站。

▼汽車被大水沖走。（圖／翻攝微博）



金安橋站附近的清潔工人表示，他原本是早上6點上班，但騎著車到達金安橋路口時，卻被積水擋住了去路，並看到金安橋下山水灌滿了橋洞，路口處的積水已經淹沒到排水工人的腰部位置。

石景山區消防救援支隊指出，上午7時50分支隊全勤指揮部接到調派，金安橋地鐵站多處出現積水情況，急需處置，經過約3小時的排水，終於將積水全部排出，地鐵站完成清淤後也於下午恢復營運。

另外，部分山區還發生了山體滑坡、山洪等災情，導致許多汽車被淹沒，甚至有車輛直接被大水給沖走，包含鳳凰嶺景區、大覺寺、香山、北京植物園在內的118個景區當日都緊急宣布暫停營運。