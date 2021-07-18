北京再被暴雨侵襲　多條道路因山體滑坡、積水封鎖

▲道路因山體滑坡中斷通行。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京氣象台18日升級發布暴雨橙色預警信號，部分地區累計降雨量已超過150毫米，造成許多災情，包含山體滑坡、道路積水等，多條高速公路因此封鎖，列車、地鐵也被迫停運。

根據《新京報》報導，本次降雨對道路交通造成影響，據首發養護公司通報，京藏高速山區路段進京53+900公里處主路外邊坡，因連日的降雨，土質疏鬆，含水量大，導致局部滑坡，山石滾落至高速主路，影響到主路交通。

目前，首發養護公司員工已完成交通導行，正在現場加緊處置，確保應急車道通行。據相關負責人介紹，目前現場仍在降雨，隨時有山石滾落，已採取現場盯守，小範圍處置，在無大規模滑坡的情況下，盡全力保證交通不斷行。

除上述京藏高速一路段發生滑坡外，昌平、海淀、房山、懷柔等地都出現了積水斷路情況，一些山區公路還發生了山體塌方和落石情況。

據交管部門通報，目前，昌平沙陽路鐵道橋下，因路面積水，採取臨時斷路措施；石景山路首鋼廠東門路口、金安橋橋下、古城路口有積水情況，目前正在採取臨時斷路措施，只能繞行周邊道路行駛；昌平地區京藏高速出京方向，白浮橋輔路、水南路與上奤路交叉口路面積水，採取臨時斷路措施；海淀地區的冷泉東路與黑龍潭路交叉口，因路面積水，採取臨時斷路措施。

此外，據北京市交通委TOCC與路網中心發布的消息顯示，受強降雨影響，部分山區公路發生山體塌方，一些橋區路段也出現河水漫過路面，造成十餘條道路阻斷，養護人員正在積極開展緊急處置。