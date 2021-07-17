上周就發警訊！西歐洪水仍奪上百命　德氣象局：地方政府未疏散

▲西歐發生嚴重洪水，至今已釀153人死亡，其中德國佔133人。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

西歐連日降下豪大雨，導致爆發嚴重洪水，已釀153人死亡、1000多人失蹤，德國總理梅克爾更呼籲要下定決心應對氣候變化。不過，英國雷丁大學（University of Reading）水文學教授漢娜（Hannah Cloke）卻表示，「歐洲各地因洪水所造成的死亡及破壞，本是一場可避免的悲劇。」

根據BBC報導，洪水爆發後，科學家就已譴責政客們未能在洪水及美國熱島效應的極端天氣災難中保護民眾，且他們多年來也一直預測，人為造成的氣候變化，可能會導致夏天的強降雨及熱浪變的更加劇烈。

▲西歐洪水所釀災情慘不忍睹。（圖／路透）



漢娜表示，「歐洲各地因洪水所造成的死亡和破壞，本是一場可避免的悲劇，在約上週時天氣預報就已經發出過豪大雨警報，然而這些警告卻沒有受到足夠重視，就連防範措施也不足。事實上北半球其他地方目前也正遭受著有史以來最嚴重的熱浪侵襲，這場洪水應該當作一個警示，提醒大家在逐漸暖化的世界裡面，我們的天氣會變得多危險。」

▲漢娜無奈表示自己上週就已發出洪水警訊。（圖／路透社）



據悉，自從2002年歐洲發生發生大洪水後，漢娜就建立了歐洲洪水預警系統（EFAS），就是為了防止類似意外再度發生，她表示早在上週時EFAS就已經發布「極端」警告，代表這場洪水可能會危及到人類生命，並由政府決定撤離與否，「但顯然民眾沒有收到相關警訊，人們開著車試圖穿過洪水的景象讓我感到非常害怕，因為這是在洪水中最危險的事情。」

對此，德國聯邦氣象局發言人則表示，他們有負責將警訊傳遞給各地方政府，氣象局並不負責確認洪水風險、採取疏散人員等行動措施，這些是地方政府的工作。