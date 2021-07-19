政院高官被爆違規群聚　蔡壁如：為何陳時中視而不見？

▲陳政聞被爆在牡丹灣villa餐廳違規群聚。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣頂級渡假村卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，更被踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，他也在18日晚間請辭獲准。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，中央高官帶頭群聚，「為何陳時中選擇視而不見？」

對於陳政聞被爆群聚，陳時中18日回應，「目前沒有說不能住民宿，但首先要看是否為事實。」、「三級警戒在適當鬆綁情況下，餐廳若有隔板和保持座位距離，有條件開放內用。」對此，蔡壁如指出，媒體照片都出來了，18個人聚在一起吃火鍋，還是政府高官帶頭群聚，「陳時中怎能如此雙標的避重就輕？還是說有沒有黨證差很大？」

蔡壁如表示，當指揮中心訂出一個「可笑的微解封」指引時，地方政府當然不敢配合，高達九成的地方政府逆時中，「因為就算中央再怎麼粉飾太平，民眾還是願意自動忍一時之快，就為了換來日後真正的解封；怎知這次中央高官帶頭群聚，而陳時中選擇視而不見？」

蔡壁如指出，疫情三級警戒2個月的時間，政府說「防疫視同作戰」，全國上上下下聽命行事，在家就是抗疫，就算是微解封，也不敢有五人以上的群聚。「流行疫情指揮官陳時中怎麼說、我們怎麼做，每天下午二點鐘，全國有多少人守在電視機前，就為了等陳時中一個說法？」

蔡壁如表示，去年陳時中說台灣與各國「超買」疫苗，結果是台灣目前只到貨1981萬劑(其中大部份還是友邦贈送)、去年陳時中說：盡快取得輝瑞BNT疫苗，結果今年是由永齡基金會和台積電取得、去年陳時中說已購新冠疫苗2000萬劑，明年3月供貨。結果今年3月僅供貨AZ11.7萬劑，「攸關國人的生死！指揮官陳時中都可以不疾不徐的謊話連篇！」