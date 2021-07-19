19歲打到疫苗了！屏東妹苦等3週「電話響起」超幸運：是莫德納

▲有年輕人已經打到疫苗了。圖為台北地下街人員及攤商施打疫苗，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內新冠疫苗接種踴躍，原則上還是會依照公費對象類別依序施打。雖然日前18歲以上民眾已經可以登記疫苗接種意願，不過就有網友好奇，有人收到預約的簡訊了嗎？為什麼很多年輕人已經開打了？貼文曝光後，立刻引發熱議，還有一名19歲的女網友幸運表示，她接到電話後，已經去接種莫德納殘劑了。

有網友在Dcard上貼文，提到他身邊有些朋友明明很年輕，為什麼已經施打疫苗了？民國92年以前出生且已經登記疫苗接種意願的網友，「有人收到簡訊了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言回應，「早上接到通知就去金門醫院打了AZ，莫名就被造冊了」、「離島的疫苗政府配比較充裕」、「有可能是便利超商的店員吧」、「身邊有朋友是外送員也先打了，91年次」、「殘劑？我親戚也是20幾歲，有打到莫德納殘劑」。還有網友表示，現在民國92年以前出生者之所以會打到疫苗，可能是因為「離島疫苗較多、第九類有重大傷病、工作性質需要」。

▲▼有年輕網友因為預約到殘劑，已經順利接種疫苗了。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有一名民國91年出生的屏東女網友以「打到疫苗殘劑了」為題發文，提到日前可以預約殘劑的新聞一出來，她隨即上網預約，並排到37號，而姊姊隔了幾分鐘則是拿到100多號，顯見有多熱門。

女網友表示，原以為37號應該算前面，想不到也是等了整整3個禮拜，不過幸運的是，她在16日接到醫院電話，並得知自己排到的是莫德納，因此她當下立刻手刀衝醫院接種，「希望大家都能快快打到疫苗！」她也透露，接種完的4小時，除了手臂痠痛，還很想睡覺，隔天（接種完27小時）「還是只有手臂痠痛跟疲憊」，不過痠痛感減輕不少，體溫也正常、沒發燒。

▲▼19歲的女網友也打到疫苗了。（圖／女網友授權引用）

本站曾報導《疫苗殘劑怎麼打？各縣市預約方式、應對措施「懶人包」一次看》，事實上，指揮中心6月25日就有宣布，為了有效利用疫苗，當日最後一瓶開瓶剩餘劑量將開放候補接種，可由接種單位規畫候補名單機制。

本文經女網友授權引用