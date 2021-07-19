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反擊「病毒來自武漢」！陸50萬人聯署　要WHO赴美德特里克堡溯源

▲位於馬里蘭州迪特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」，被懷疑可能曾發生病毒外洩。 。（圖／達志影像／美聯社)

▲位於美國德特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」，被懷疑可能引發病毒外洩。（圖／達志影像／美聯社)

記者陳政錄／綜合報導

世界衛生組織（WHO）自新冠疫情發生以來，多次到中國武漢市進行病毒溯源，中國鷹派官媒《環球時報》近日發起呼籲WHO，赴美國「德特里克堡生物實驗室」，進行新冠溯源聯署，獲超過50萬大陸網友響應，這一舉動也呼應中國官方，多次透過外交體系傳達，「不排除病毒起源與德特里克堡有關」的態度。

據了解，在今年初WHO赴武漢進行調查，並發表結論為華南海鮮市場僅是病毒傳播點之一、蝙蝠所攜病毒並非新冠病毒直接祖先、病毒來自武漢研究院洩漏可能性「微乎其微」的報告後，中國網友曾在6月發出公開信，要求WHO組織調查美國德特里克堡，因為其「安全紀錄極差」；網上甚至有「美國人透過世界軍運會，將病毒傳到武漢」等未經證實的消息流傳。

▲▼WHO專家曾在2月前往中國武漢調查疫源，並到訪了武漢病毒研究所。（圖／路透）

▲WHO專家曾幾次前往中國武漢調查疫源。（圖／路透）

在此之下，《環球時報》報導稱，這些中國網友7月再次發布公開信，委託該報17日發起民意徵集活動，希望更多的中國人加入進來，一起向世界衛生組織發出呼籲。

呼籲指稱，希望在下一階段的新冠病毒溯源工作中，請包括中國科學家在內的、獨立於美國地緣政治影響的國家的病毒學家、實驗室安全專家、生化武器專家，對美國德特里克堡以及其他同樣存在洩漏隱患的美國病毒實驗室進行調查。

該徵集聯署的公開信於7月17日晚，由《環球時報》在其微信公眾號上首發，截至18日晚11時，得到超過50萬人聯署。報導還引述外交學院教授李海東表示，「美國部分政客在新冠溯源問題上極力抹黑中國，的確引起了中國民眾的普遍不滿。」指稱中國的民意，不應該被國際社會忽視。

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲WHO專家在發布報告時，表示病毒從武漢病毒研究所洩漏可能性很低，該結果獲得中方讚賞。（圖／路透）

美國德特里克堡，又譯迪特里克堡，舊譯「狄特里克營」，是美國陸軍醫療司令部位於馬里蘭州弗雷德里克的一處設施，於1943年至1969年曾是美國從事生物武器研究計劃的中心，接著逐漸收納美國生物防禦計劃的大部分項目。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，面對美國等多次要求WHO赴中國的溯源調查應「公開透明」，並給予國際專家「充分的訪問權」，中國外交部包括發言人趙立堅在內，曾透過多個管道表示，不排除病毒起源與德特里克堡有關，請WHO組織專家赴美調查。

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