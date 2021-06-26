疫苗殘劑怎麼打？各縣市預約方式、應對措施「懶人包」一次看

▲指揮中心25日宣布，開放殘劑接種，18歲以上的成人能預約候補，接種最後一劑殘劑。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者陳羿妏、閔文昱／整理報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布，為有效利用疫苗，當日最後一瓶開瓶剩餘劑量將開放候補接種，可由接種單位規劃候補名單機制。對此，《ETtoday新聞雲》整理，各縣市不同措施、預約方式、接種對象，讓讀者一次了解。

台北市

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台北市授權醫院診所自行處理，市長柯文哲25日表示，「預約打完、中央種類打完，再來就授權醫師處理，但要登記」；副市長蔡炳坤說明，民眾如果家旁邊有門診或診所，「你可以向診所表達你想要預約，如果有殘劑的話通知我，這樣比較能立即找到人」。換句話說，符合公費接種但還沒輪到者可預約，另外非1到10類人員，也能登記施打，只要在同意書上註記為剩餘劑量使用者，紀錄就會上傳到全國性預防接種資訊管理系統。

新北市

市長侯友宜表示，即日起開放本市27家醫院、29區衛生所及177家合約診所預約殘劑，由各醫療院所進行候補登記。登記對象開放第1至10類公費接種對象，及其他18歲以上接種對象。另外，針對每日可施打的人數，新北市衛生局透露，目前還無法預估，其中衛福部雙和醫院、三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院都還在規劃、討論。

基隆市

市長林右昌表示，基本上根本沒有那麼多殘劑可以施打，光是原本8、9、10類都不夠打，造成大家誤會跟誤解，以為只要預約就可以打得到殘劑，會造成一些困擾，市府會把地方狀況反應給中央。

桃園市

目前難以估算殘劑剩餘數量，如果有的話會優先提供給原有開放對象與備援名單，剩下才會開放候補名單接種。市長鄭文燦表示，中央可針對殘劑發表「備用名單」，各醫院或衛生所便可根據備用名單進行施打，並打電話向桃園市COVID-19疫苗接種計畫合約院所與衛生所預約登記，至於規範應該可以考慮由中央統一來制定標準。

新竹市

市府說明，過去新竹市政府獲配疫苗，皆以開設大型疫苗施打站方式，事先造冊、主動通知民眾，因此可即時掌握疫苗施打狀況，與各站疫苗殘劑狀況。

各站在結束施打後，會由市府統一統計各站剩餘劑量，並通知名冊上符合資格者前來，如已造冊長者，前來施打疫苗。市府疫苗施打站皆以此「統一控管疫苗、造冊通知」機制，確保疫苗施打之公平公正性。

新竹市長林智堅指出，建議中央應考量整體疫苗施打的公平原則及適用的預約機制，則竹市將會遵循中央指引來辦理。

苗栗縣

苗栗縣政府表示，依照中央疫苗殘劑處理原則辦理，可電洽各合約醫院及衛生所預約。接種單位公告疫苗接種作業及開放候補名單登記；接種單位分別建立候補名單，名單為尚未開放類別的公費接種對象及其他非公費接種對象；使用於非現行開放類別對象需於接種同意書註記剩餘劑量使用者。並將接種資料上傳NllS系統。

台中市

中市府表示，若有殘劑，周遭有1至6類人員可先施打，若當下找不到該類人員，則可施打非1至6類人員，但須造冊補登，中市府從22日開始即依據此中央指引進行相關作業，採現場候補制，優先為第7類至第10類對象施打，其次為18歲以上民眾，但因25日早上中央疫情指揮中心已有最新指示，市府將依據中央規定辦理，持續為市民施打疫苗，妥善使用殘劑，民眾在接種時須在接種同意書空白處註記「剩餘劑量使用者」，並由接種單位備查。

彰化縣

縣府表示，彰化縣目前的疫苗量僅剩9萬劑，其中65歲到84歲仍有16萬8548人尚無疫苗可供施打，仍需以中央公布類別優先接種，疫苗殘餘量由各鄉鎮衛生所回收，使用的對象，8人以上開瓶，以已造冊未施打的1-6類人員、以75歲以上長者為主、施打疫苗之75歲以上長者的「年齡65歲以上同住家屬」、65歲以上民眾（領有重大傷病卡或多重慢性病者優先）。

南投縣

1.已開放接種對象須滿6人才可開瓶。

2.南投縣接種合約醫療院所開放受理候補名單登記。

3.後補名單：其他18歲以上接種對象。

4.剩餘劑量使用於非現行開放對象，請於該等人員之同意書空白處登記『剩餘劑量使用者』備查，並將接種資料上傳NIIS系統。

雲林縣

縣府表示，截至目前為止並沒有殘劑丟棄的狀況，疫苗的使用率幾乎達到110%；針對殘劑使用，依照十類公費對象全面開放，雲林縣目前民眾施打意願高，快打站由現場醫師施打人員認定，依照中央公布殘劑施打對象執行，而特約診所所預約施打民眾未到，隨即聯絡下一位施打者前來。

台南市

台南市長黃偉哲表示，只要依規定造冊施打，是不會有殘劑的問題，若有殘劑市府會集中，如何預約接種有待市府和醫療院所開會討論。

高雄市

市府表示，本市請醫療院所等接種單位於疫苗接種作業時，「落實預約制」，以掌握接種人數，且另備有符合接種對象的候補名單，「原則上不會有殘劑」，倘有預約對象未報到者，或者於大型接種站預估可能有剩餘劑量時，則可依候補名單及時通知到場接種，依風險高低劃分優先次序，例如65歲以上長者和1到3類人員風險最高，可能會用預約方式處理。

此外，醫療院所也會利用通訊軟體群組通知需要接種的對象，及時候補妥適安排。

針對殘劑如何預約，市長陳其邁今表示，以現階段來說，開放疫苗殘劑涉及公平性問題，如何排序、排隊「容我再想一天」。

屏東縣

屏東縣目前疫苗開瓶沒有殘劑，只要有剩餘都會通知符合資格候補人員前來接種，並預估今天所有疫苗可以全部接種完畢，因此目前未考慮開放非前六類或18歲以上民眾預約接種殘劑計畫。

宜蘭縣

宜蘭衛生局表示，有關殘劑分配問題，以中央25日公布施打對象「醫護人員同住家屬，以及其他非公費施打對象」為原則。由於是殘劑，每天量其實非常少，將從25日下午四點開始，各衛生所開放電話預約，以每所150名為限。至於醫療機構，將保留給醫護人員同住家屬，並由機構自行安排。

花蓮縣

1.花蓮縣25日接種結束後，暫無大型接種站設置，故不會有殘劑施打。

2.花蓮預計於7月3日接續擴大接種（實際時間依中央疫苗送達為原則），採現場報名制，接種前30分鐘開始現場開放民眾18歲以上預約殘劑施打，名額每天以7名為限(6名正取、1名候補)，實際施打人數以當日殘劑數量為限，當日預約名單隔日作廢。

3.有關7/3後施打地點，縣府規劃後將在記者會上公佈。

台東縣

縣府表示，台東縣一直以來採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，因此少有剩餘殘劑。

新竹縣

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嘉義市

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嘉義縣

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澎湖縣

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金門縣

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連江縣

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