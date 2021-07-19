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凶狠角頭「大頭仔」假釋撞死4人急落跑　還推小弟老爸頂罪

 綽號「大頭仔」的林豐德犯下多起重大刑案，還曾被列為10大槍擊要犯。（東森新聞提供）

▲ 綽號「大頭仔」的林豐德犯下多起重大刑案，還曾被列為10大槍擊要犯。

圖文／鏡週刊

9年前，出獄不久的前10大槍擊要犯林豐德駕駛1輛BMW轎車，在屏東高速衝撞行人及2輛機車，釀成4死2傷的悲劇，案發後他找來兒子接應逃逸，並要小弟頂罪，最後由小弟的父親出面投案，但因肇事車輛登記在林名下，警方懷疑案情不單純，深入追查發現，林用人頭手機與共犯串證，加上駕駛座的安全氣囊驗出林的DNA，終於拆穿謊言，將他繩之以法。

「我辦案那麼久，黑幫大哥、角頭老大看過不少，但像他如此心狠手辣、犯案累累的，實在是不多見，尤其是撞死四名無辜民眾的車禍頂包案，更是天理難容！」談到前10大槍擊要犯林豐德，當年逮捕他的資深警官林建全仍難掩氣憤。

▼ 林豐德假釋後吸收不少小弟，繼續在屏東魚肉鄉里，還犯下多起槍擊案。

 林豐德（圖）假釋後吸收不少小弟，繼續在屏東魚肉鄉里，還犯下多起槍擊案。（警方提供）

2012年10月20日凌晨，林豐德駕駛一輛俗稱「大七」的黑色BMW七系列轎車，高速行經屏東縣東港鎮興農路、新厝路口，結果不慎從後方衝撞剛看完繞境慶典的羅姓夫妻一家四口，及歐姓、王姓民眾騎乘的二輛機車，六名無辜民眾當場噴飛，機車還起火燃燒。

 ▼2輛機車被林豐德撞得面目全非，甚至起火燃燒。

 2輛機車被林豐德撞得面目全非，甚至起火燃燒。（東森新聞提供）

眼見撞上無辜民眾，林豐德肇事後第一件事，並不是通報警消協助，而是打電話給自己的兒子林健郡，想辦法協助他逃離現場。

 ▼資深警官林建全認為，林豐德撞死4人還找人頂罪，天理難容。

 資深警官林建全（圖）認為，林豐德撞死4人還找人頂罪，天理難容。

林健郡接到電話後，開著休旅車趕到現場，並讓林豐德開走逃逸，最後再搭乘陳姓小弟的車離開，把車頭撞爛的BMW轎車留在現場。不久，路過民眾發現傷重倒地的6名傷患，立刻打119求助，雖然送醫急救，羅姓夫妻及歐姓、王姓男子等4人仍回天乏術，僅羅姓夫妻一對年幼兒女逃過死劫。


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