單身男「鎖頭套下體」2週拔不出　媽尷尬：他喜歡鑽小洞

圖文／鏡週刊

泰國近日發生一起離奇事件，一名38歲單身男子，將下體塞進鎖頭裡，卻把鑰匙搞丟，怎麼拔都拔不出來，等生殖器腫脹發炎超過2週才就醫，院方研判錯過最佳治療時機，男子生殖器恐永久變形。他的媽媽則透露，男子平常就喜歡把下體放進狹小的孔洞中。

綜合外媒報導，近期泰國疫情嚴重，一名38歲男子在家太無聊，於是在下體根部鎖上鎖頭，沒想到事後竟找不到鑰匙，出於害羞男子不敢就醫，只能嘗試自行取下，然而2個星期過去，他的下體開始腫脹發炎、疼痛不已，最終由男子母親打電話求助。

救護人員抵達男子家後，驚覺事態嚴重，立刻將他送往附近醫院。男子母親表示，兒子個性較內向，目前沒有女友，最近因為疫情在家鮮少外出，「他因為無聊才這樣做，他經常把『那話兒』放進狹小的孔洞中，實在讓我覺得很丟臉，我已經告誡他不准再做這種事了。」

男子抵達醫院後，醫師立刻進行手術，在他的皮膚與鎖頭之間墊上金屬片，接著使用電動刀具切開鎖頭，過程中男子不斷痛苦哀嚎，經過30分鐘終於成功取下鎖頭，不過醫師表示，由於太晚就醫，男子生殖器可能永久變形，無法復原。

救護人員唐森（Thongchai Donson）指出，當時接到男子母親的電話時，並不清楚細節，到場才發現情況遠比想象的還糟，「如果鎖頭再掛著不拿下來，感染會更嚴重，他的生殖器可能腐爛或壞死」。院方雖然保密當事人姓名，但仍希望公開此事，呼籲大眾不要做出傷害自己身體的行為。



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