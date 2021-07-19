「單選莫德納等於預約幻想中的幸福」　陳文茜15點嘆政府誤導

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，6月9日至7月9日第一到三類接種第一劑滿28天者，即日起開放接種第二劑。資深媒體人陳文茜在臉書PO文列出15點談論此事，她認為，這代表政府要把剩餘的莫德納疫苗優先保留給已施打第一劑的人，「在系統上讓各位勾選預約Moderna（莫德納），等於預約幻想中的幸福。」

陳時中18日表示，莫德納疫苗解凍後可使用期間為30天（配送各縣市後以28天計算），自7月1、5、8及9日陸續配送至各縣市，莫德納疫苗目前尚餘21萬570劑，且將在7月29日至8月6日間到期；而經過統計，自6月9日到7月9日為止，已接種第一劑莫德納第一類至第三類對象及孕婦，共計18萬9788人可於8月6日之前（接種間隔至少28天）接種第二劑，目前各地方政府及合約醫療院所剩餘量，尚足以提供該等對象第二劑接種使用。

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▲陳文茜在臉書PO文列出15點分析政府的疫苗策略。（圖／記者湯興漢攝）

資深媒體人陳文茜18日在臉書PO文談論此事，並列出15點分析，第一點便直指，「這代表政府政策把剩餘的Moderna，未來將優先保留給已打第一劑Moderna的人」，考量到第七、八類社會運作之必要人員82萬人，以及65至74歲以上長者190萬人，施打的都是莫德納，未來還可能開放醫護人員混打，政府卻還沒有完成採購莫德納加強針1500萬劑，然而，上述這些人在接種24週內，都必須施打第二劑。

「所以，之前千萬人的預約系統中，預約Moderna的600多萬人，可能要注意。」陳文茜認為，只勾選莫德納的朋友機會恐怕很渺茫，因為台灣半年之後應該沒有莫德納，「在系統上讓各位勾選預約Moderna，等於預約幻想中的幸福。我很不以為然，這對各位過度相信政府，忘記以數學算術一下Moderna疫苗的人，很不公平。」

陳文茜說，她不知道為何政府要在唐鳳設計的預約系統列入這個實際上可能空白的選項，又在後來才註明未來四週都是AZ，「誤導人民的選擇權，但命是自己的，政府犯錯了，未必會抱歉，各位還是要詳細了解一下。」所以如果沒有血小板低下、血管攻擊史、血栓史，也不是孕婦，年齡在40至60歲以上，可以考慮預約AZ，先施打第一劑，保護好自己。

▲第三輪疫苗意願登記有399萬人只勾選莫德納。（圖／記者呂佳賢攝）

根據指揮中心統計，截至18日下午5時國內已有862萬4621人完成疫苗意願登記，其中登記AZ者共35萬9307人，占總登記人數4.16％；登記莫德納者共399萬0384人，占總登記人數46.27％；同時登記AZ、莫德納者共427萬4930人，占總登記人數49.57％。此外，疫苗意願登記平台將在19日中午12時收單。

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