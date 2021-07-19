第三輪疫苗今午收單！一表看463萬人排打AZ　預約簡訊中籤率4搶1

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

疫苗意願登記平台將在今日（19日）中午12時收單，截至18日下午5時，已有862萬4621人完成登記，其中有463萬人接受施打AZ疫苗。不過，由於一輪疫苗大約可施打110萬人，若以此計算，第三輪登記者的中籤率約23.7％，相當於每4個人就有1人可能收到預約簡訊。

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▲國內AZ疫苗施打進度表。（圖／記者黃翊婷製）

根據指揮中心統計，截至18日下午5時國內已有862萬4621人完成疫苗意願登記，其中登記AZ者共35萬9307人，占總登記人數4.16％；登記莫德納者共399萬0384人，占總登記人數46.27％；同時登記AZ、莫德納者共427萬4930人，占總登記人數49.57％。也就是說，累計共有463萬4237人願意接受施打AZ疫苗。

而第三輪疫苗接種意願登記將在19日中午12時收單，預計20日上午開始發送預約簡訊。考量到15日曾有媒體在記者會上提問，「一輪大概會有110萬人，代表發送訊息只會發給110萬人嗎？收到簡訊的年齡層大概是幾歲？」指揮中心副指揮官陳宗彥回應，意願登記時民眾會寫上行政區，每個城市的人數比例不一樣，會考量各縣市的接種站多寡，能接受的最大量，做比例分配發送簡訊，「每個縣市會有不同的比例去做處理」。

▲台灣自購56萬劑AZ疫苗在7月15日運抵。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

由於前4週皆提供AZ疫苗，若以一輪110萬人來計算，有463萬4237人願意接受施打AZ，第三輪的中籤率約23.7％，相當於每4個人就有1人可能收到預約簡訊。不過，究竟第三輪施打會提供多少劑疫苗、有多人可以收到簡訊，指揮中心將在19日下午2時的記者會上詳細說明。

至於國內目前的AZ疫苗劑量還有多少，台灣自購的56萬劑在7月15日運抵，加上3月3日到貨的11.7萬劑、7月7日到貨的62萬劑，以及COVAX供應、日本捐贈共395.36萬劑，累計已有525.06萬劑；而根據衛福部疾管署統計，截至7月16日AZ累計已接種222萬8981人次，再扣除第二輪預約的94萬人，大約還有208.26萬劑。

COVID-19 公費疫苗預約登記：https://1922.gov.tw/vas/

▼7月15日前台灣疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）