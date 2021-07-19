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行政院擬再發振興券救餐飲業　最快本週開會討論

記者黃翊婷／綜合報導

台灣近期本土確診數字下降，不少民眾期待7月26日可以順利降級解封。由於全國實施三級警戒嚴重衝擊餐飲業，隨著防疫規定漸漸鬆綁，行政院擬再次發放振興券，據了解，國發會與各部會已開始進行盤點、規劃，預計本週就會擇日開會討論相關內容。

▲台北市因新冠肺炎影響維持三級警戒，寧夏夜市營業僅供外帶。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市寧夏夜市營業僅供外帶。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台南市議員謝龍介日前曾建議台南市長黃偉哲，向中央提案發放新台幣5000元的消費券。行政院14日首度鬆口回應，推出振興的時機要視疫情狀況及疫苗覆蓋率而定，目前還是會以防疫紓困為優先。

不過，隨著本土確診數字下降，18日國內共新增15例本土病例、4人死亡，單日新增個案重返二位數，也讓許多民眾十分期待7月26日三級警戒可以順利降級解封。

根據《聯合新聞網》報導，行政院擬再次發放振興券搶救餐飲業，期盼能在防疫規範以及疫情清零之間取得平衡，幫助內需產業；據了解，行政院已請國發會以及各部會進行盤點、規劃，參與部會包含經濟部、交通部、文化部、農委會等等，預計本週就會擇日開會討論相關內容。

▲台北市因新冠肺炎影響維持三級警戒，寧夏夜市營業僅供外帶。（圖／記者林敬旻攝）

▲三級警戒規定禁止內用，讓餐飲業大受衝擊。

至於三級警戒是否真能如期降級，指揮中心指揮官陳時中18日表示，雙北還是有相對案例，但其他縣市相對穩定，不過，雙北原本居住環境就比較複雜，也有一些社區傳播在，要完全清零很困難。

「如果能完全清零全民應該都很高興，但還是不以清零為目標。」陳時中強調，目前指揮中心也針對各單位訂定相關指引，讓各主管單位執行單位或執行業務人員，都開始對於防疫的措施能更有正確的概念，只要指引訂出、醫療量能也足夠，就是考慮要不要降級的重要因素。

陳時中提到，降級越早宣布，各界就能及早做準備最好，如果近期疫情非常穩定，就可以提早來宣布，但現階段還是以疫情控制為主。

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