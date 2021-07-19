越南疫情大爆發！一天5887人染疫破紀錄　19省市下令「行動限制」

▲越南疫情。（圖／路透，下同）



中央社

越南18日新增5887例COVID-19本土病例，創下自去年1月疫情爆發以來紀錄，也是首次單日新增確診突破5000例。越南自19日起，南部前後共計19省市進入行動限制狀態。

越南17日新增3705例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，18日全國境內再有5887人染疫，已連2天創新高；其中，行動限制邁入第10天的胡志明市18日新增確診病例達4692例，同樣寫下新紀錄。

越南今年4月下旬爆發最新一波COVID-19本土疫情，在變種病毒肆虐下，迄今全國63省市已有58個「淪陷」，僅2個多月累計確診病例就突破5萬人大關。

隨著越南本土疫情加速擴散。越南政府下令要求南部16個省市最晚自19日起祭出兩週的社交距離措施，加上早先已實施同樣防疫要求的胡志明市、平陽省、同奈省在內，屆時南部共有19省市進入行動限制狀態。

首都河內市18日一口氣增加42人染疫，河內市政府宣布，全市民眾自19日起沒事就待在家，所有非必要服務將關閉。除辦公室、學校、醫院外，其他場所聚集人數不得超過5人，且至少保持2公尺社交距離。

此外，河內市往來37個疫區的公共客運服務18日起也已暫停，等到這些疫區連續14天沒有新增病例或政府另行發布通知時，才會解除管制。